Fretterode-Prozess um schweren Überfall auf Journalisten: Nebenklage lobt Gerichtsprozess

Die Nebenklage-Vertreter im Fretterode-Prozess sind bislang zufrieden damit, wie die Hauptverhandlung am Landgericht Mühlhausen läuft.

Fretterode / Mühlhausen. Der Verteidiger, der den nach einem Überfall schwer verletzten Journalisten, vertritt, spricht von einer außerordentlich qualifizierten Verhandlungsführung von Richter und Staatsanwaltschaft.

Die Nebenklage-Vertreter im Fretterode-Prozess sind bislang zufrieden damit, wie die Hauptverhandlung am Landgericht Mühlhausen läuft. "Das ist eine außerordentlich qualifizierte Verfahrensführung von Seiten des Gerichts", sagte der Nebenklage-Anwalt Sven Adam der Deutschen Presse-Agentur. Er vertritt in dem Prozess einen der Journalisten, die bei einem Überfall in Nordthüringen 2018, schwer verletzt worden waren.

Nicht nur, dass die Vorsitzende Richterin der zuständigen Kammer in Mühlhausen sich offensichtlich akribisch in das Verfahren eingearbeitet habe. Auch bei der Befragung von Zeugen durch die Nebenklage zu der mutmaßlich politischen Motivation des Übergriffs seien die Vertreter des Gerichts ebenso wie die Staatsanwälte sehr aufmerksam. "Seit ich da sitze, wächst meine Anerkennung", sagte Adam.

Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen wirft im Fretterode-Prozess den 22 und 27 Jahre alten Angeklagten Sachbeschädigung, gefährliche Körperverletzung und schweren Raub vor.

