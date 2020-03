Freundlichere Menschen

Der Corona-Virus und die Folgen – im Eichsfeld gab es am Wochenende kein Thema, das mehr diskutiert wurde. Besonders viele Eltern machten sich Gedanken, wie es weiter geht, wenn am Dienstag Schulen und Kindergärten ihre Türen schließen. Denn bei berufstätigen Müttern und Vätern steht vielfach die Frage, wer sich dann um die Kleinen kümmert. Es wird noch einige Entscheidungen mehr geben, die zu treffen sind, und die im privaten wie im öffentlichen Bereich nicht leicht sein werden.

Es gibt aber noch etwas anderes: viele offene Fragen. Was wird mit dem Öffentlichen Personennahverkehr? Wie geht es in der Gastronomie weiter? Darf die Oma im Pflegeheim oder der Opa im Krankenhaus besucht werden? Über das und mehr hat sicher mancher nachgedacht, als er beim Sonntagsspaziergang allein in der Natur unterwegs war. Und aufgegangen ist einigen sicher, dass es mehr gibt als Geld und dass Dinge wie Ehrlichkeit, Solidarität und Achtsamkeit doch einen wichtigen Stellenwert haben. Und – ich kann mich täuschen – aber irgendwie hatte ich schon das Gefühl, dass die Menschen ein bisschen freundlicher zueinander waren, dass es zum Gruß im Vorbeigehen auch mal wieder ein freundliches Lächeln und einen guten Wunsch wie „Bleib gesund“ gab.