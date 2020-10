Friedensgebet und Hygiene-Demo in Heiligenstadt

Vier Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus meldet das Landratsamt am Montagmorgen. Dreizehn Patienten werden momentan stationär behandelt, einer mit schwerem Verlauf. Genesen sind seit dem Vortag zehn Erkrankte. Die Gesamtzahl der im Landkreis mit dem Corona-Virus Infizierten liegt aktuell bei 101. Besonders betroffen sind laut Kreisverwaltung Uder mit sieben, Heiligenstadt mit 24, Steinbach mit acht, Lutter, Dingelstädt und Küllstedt mit jeweils fünf sowie Leinefelde mit sechs infizierten Personen. Alle anderen verteilen sich über das gesamte Kreisgebiet. Die 7-Tages-Inzidenz liegt nach dem Robert-Koch-Institut bei 52,0.

Am Montagabend gab es in Heiligenstadt, und zwar in unmittelbarer Nachbarschaft, gleich zwei Veranstaltungen, die sich mit dem Thema Corona befassten. Auf den Platz bei der Ägidienkirche kamen Kreisstädter zu einem Friedensgebet zusammen. „Wir wollen darauf aufmerksam machen, wie wichtig es in dieser Zeit ist, sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten, um sich und andere zu schützen. Alles andere ist unsolidarisch und kann lebensgefährlich sein“, sagt Mitorganisatorin Eli Sondermann. Sie und die anderen Teilnehmer, die sich bei der Kirche mit Kerzen und Transparenten versammelt hatten, trugen Masken.

Friedensgebetteilnehmer fordern solidarisches Handeln

„Vielen Menschen geht es gegen den Strich, dass andere so sorglos mit der Infektionskrankheit umgehen, die eigene Verantwortung nicht wahrnehmen und Entscheidungen in Frage stellen. Das ist missverstandene Demokratie. Wir wollen zeigen, dass die Hygiene-Demos in Heiligenstadt unerwünscht sind, dafür aber ein respektvolles und solidarisches Handeln in der Corona-Situation notwendig sind. Das hier ist unser Protest“, machte Eli Sondermann das Anliegen der Friedensgebetteilnehmer deutlich. Sie betonte aber auch wie Carola Klingebiel: „Wer sich in seinen Grundrechten eingeschränkt fühlt, kann das sagen – aber bitte mit Maske.“

Gekommen waren zum Friedensgebet, das Propst Hartmut Gremler hielt, rund 70 Frauen und Männer. Doch dass in der Stadt an diesem Abend aus Verbundenheit noch viel mehr Kerzen, gerade auch von Älteren, entzündet wurden, steht für die Heiligenstädterin fest. „Wir haben einen großen Zuspruch auf die Aktion bekommen“, meinte Sondermann.

Auf dem Marktplatz versammelten sich 120 Personen zur Hygiene-Demo. Foto: Eckhard Jüngel

Auf dem Marktplatz hatten die Organisatoren der Hygiene-Demo Busfahrer Thomas Brauner und die Duderstädterin Carola Javid-Kistel als Redner eingeladen.

Brauner sorgte vergangene Woche bundesweit für Schlagzeilen. Er hatte in einem Schulbus Mädchen und Jungen aufgefordert, die Mund-Nasen-Bedeckungen abzusetzen, um ein Zeichen zu setzen. Brauner wurde daraufhin wegen Nötigung angezeigt. Laut MDR hat sich die Verwaltungsgesellschaft des ÖPNV Sömmerda wegen „Ungereimtheiten“ von ihm getrennt. Rund 120 Frauen und Männer – ein Teil reiste mit ihm im voll besetzen Bus an – verfolgten seine Rede und die von Javid-Kistel, die gegen die verordneten Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus mobil machen wollen. „Das ist nicht normal, was in den vergangenen acht Monaten passiert ist. Gemeinsam wollen wir das in den nächsten Wochen ändern“, so Brauner.

Die Ordnungsbehörde des Landkreises und der Stadt waren ebenso vor Ort wie Polizei und Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) sowie Vize-Landrat Gerald Schneider (CDU). Sie und die Heiligenstädter, die sich zum Friedensgebet versammelt hatten, verfolgten mit Abstand die Veranstaltung auf dem Markt.