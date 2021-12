Schwester Maria Thoma Dikow, Generaloberin der Schwestern der Heiligen Maria Magdalena Postel

Der morgige Sonntag heißt in der katholischen Tradition „Gaudete“ – „Freut euch!“. Der Advent ist – vielleicht am stärksten für die Kinder – die Zeit der Vorfreude, geprägt von wunderbaren Bräuchen.

Doch dem Erwachsenen will oft so recht keine Freude aufkommen. Zu viel zu erledigen, gerade am Jahresende viel Stress im Beruf, und die Corona-Lage ist auch nicht dazu angetan, Freude aufkommen zu lassen. Die Werbung gaukelt uns eine heile Weihnachtswelt vor, fern von unseren alltäglichen Konflikten. Wer meint, diese Glitzerwelt auch persönlich schaffen zu müssen, gerät noch mehr unter Stress. Freude? Pustekuchen!

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Name Gaudete bezieht sich auf den Eröffnungsvers der Messe: „Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch! Denn der Herr ist nahe.“ So ruft es der Apostel Paulus der Christengemeinde in Philippi zu, so wird es uns heute zugesagt. Auch die Leute in Philippi hatten kein sorgenfreies Leben, Paulus selbst saß im Gefängnis, als er das schrieb. Aber er hatte ein starkes Motiv: Gott ist uns nah!

Mich hat in dieser Woche ein Wort der scheidenden Bundeskanzlerin Merkel bewegt, als sie vor dem Großen Zapfenstreich sagte: „Ich bin überzeugt, dass wir die Zukunft auch weiterhin dann gut gestalten können, wenn wir uns nicht mit Missmut, mit Missgunst, mit Pessimismus, sondern […] mit Fröhlichkeit im Herzen an die Arbeit machen. So jedenfalls habe ich es immer für mich gehalten, in meinem Leben in der DDR und erst recht und umso mehr unter den Bedingungen der Freiheit. Es ist diese Fröhlichkeit im Herzen, die ich uns allen […] für die Zukunft wünsche.“

Das sagt eine sonst eher nüchterne Politikerin. Woher nimmt sie diese „Fröhlichkeit im Herzen“? Sicher aus ihrem christlichen Glauben, aber vielleicht auch aus der Fähigkeit, das Gute und Gelingende wahrzunehmen, und aus einer gewissen Stimmigkeit mit sich selbst. Woher nehmen wir solche „Fröhlichkeit im Herzen“? Manchmal sind die Gründe zur Freude offensichtlich, wie bei einem frohen Ereignis in der Familie oder bei einem Erfolg in Arbeit oder Schule.

Die tiefste Quelle aber liegt in uns selbst: Das Gespür, angenommen zu sein. Die Liebe oder die Freundschaft, die uns mit anderen verbindet und uns Kraft gibt. Der Glaube, dass Gott zwar verborgen, aber doch ganz nahe ist. Wo liegt Ihre Quelle für die „Fröhlichkeit im Herzen“? Dieser Adventssonntag ist eine gute Gelegenheit, dem nachzuspüren.