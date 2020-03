Frust bei den Goldengeln

Guido Gebhardt ist der Ärger anzusehen. Sein Grundstück mit Haus und Garagen grenzt direkt an den Schwobbach in Schönau. Er zeigt auf die Gebäudefront. Dort ist auf mehr als 1,50 Metern Höhe deutlich eine Kante im Putz zu sehen. „Bis dahin steht das Wasser“, sagt Gebhardt. Noch größer wird sein Ärger, als er den Heizungskeller aufschließt. Auch dort sind an der Wand Spuren zu sehen, bis wohin das Wasser steht.

Mario Lehmann hat Fotos mitgebracht. Sie zeigen das Hochwasser vom August 2015. Die Kreuzung von Schönau ist ein See. „Meine Familie und mich haben die Feuerwehrleute damals mit einem Boot retten müssen“, erzählt Guido Gebhardt. „Ein Feuerwehrmann hat auf dem Dach des Buswartehäuschens sitzend ausharren müssen“, fügt Mario Lehmann hinzu. „Damals“, so erinnert sich Bürgermeister Gerhard Martin (CDU), „war am nächsten Tag ein Staatssekretär in Gummistiefeln da, sah sich die Bescherung an und sagte, hier müsse sofort etwas passieren.“ Aber passiert sei seitdem nichts.

Fotos der Aufräumarbeiten nach dem schlimmen Hochwasser im August 2015. Foto: Silvana Tismer

Nicht erst seit 2015 kämpfen die Schönauer, die den Spitznamen „Goldengel“ tragen, um Hochwasserschutzmaßnahmen für ihr kleines Dörfchen, das ein Ortsteil von Uder ist. Der Schwobbach kommt aus Richtung Burgwalde den Berg hinunter. Aber zwischen Burgwald und Schönau erhält das begradigte und eingeengte Bächlein noch mehrere Zuflüsse. Auf der Talsohle in Schönau angekommen, fließt es nur wenige hundert Meter weiter in die Leine. „Und bei Hochwasser drückt die das Wasser noch zusätzlich zurück in das Dorf“, erklärt Mario Lehmann.

In Schönau ist der Schwobbach das Problem. Foto: Silvana Tismer

Damals, 2015, sei das Hochwasser als „Jahrtausendereignis“ vom Land eingestuft worden. Das würde sich so schnell nicht wiederholen. „Von wegen“, ist Guido Gebhardt sauer. „Hochwasser haben wir hier alle zwei Jahre.“ Und gerade seit 2018 zeige sich bei den trockenen Sommern, dass die knochentrockene Erde plötzlichen Starkregen bei Sommergewittern nicht aufnehmen kann. „Dann schießt das Wasser durch das Dorf.“ Gebhardt hat bereits mit dem Gedanken gespielt, selbst eine Mauer zwischen seinem Grundstück und dem Bach zu bauen. „Aber das darf ich nicht, weil ich von offenen Gewässern drei Meter wegbleiben müsste. Dazu reicht der Platz nicht. Ich darf mich noch nicht einmal selbst schützen.“ Und darin sehen die Goldengel das nächste Problem: Ihre Versicherungen spielen nicht mehr mit.

Bereits seit 2007, so erzählen Gerhard Martin und Birgit Hausmann vom Bauamt in Uder, laufe der Kampf um Fördermittel für den Hochwasserschutz. „Aber der Schwobbach gilt nicht als Risikogewässer, sondern nur als Anhängsel der Leine.“ Trotzdem stellte man Förderanträge. „Wir brauchen eine Sicherung, sowohl von Burgwalde her, als auch an der Leine.“ Doch jetzt sei noch einmal eine Überarbeitung und Verschärfung der Förderrichtlinien im Gange. „Damit sind wird raus“, sagt Gerhard Martin. Selbst ein Interesse kann man in Schönaus Fall nicht anmelden, da man im System gar nicht als Risikogebiet erfasst sei.

Bürgermeister Gerhard Martin und Landtagsmitglied Thadäus König (beide CDU) kämpfen nun um Aufnahme in die staatliche Förderung. Foto: Silvana Tismer

Damit wollen sich die Goldengel nicht zufriedengeben. Sie haben den Landtagsabgeordneten Thadäus König (CDU) eingeschaltet, der sich mit der Problematik befasste und sich vor Ort mit den Einwohnern selbst ein Bild verschaffte. „Es hilft nur eins“, so König. „Ein Vororttermin mit dem zuständigen Staatssekretär.“ Darum wolle er sich jetzt sofort kümmern.