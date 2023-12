Für das Eichsfelder Bockwurstwettessen ist alles vorbereitet – Spontane Anmeldungen noch möglich

Die Veranstalter des Eichsfelder Bockwurstwettessens haben alle Vorbereitungen getroffen. Die Haynröder Salzbornhalle ist hergerichtet. Genügend Bockwürste sind auch gekauft.

In Haynrode wird am Freitag, 29. Dezember, wieder zu Gaudi-Wettbewerben eingeladen. Um 18 Uhr startet das Bockwurstwettessen. Für die Organisatoren und Helfer begann der Tag mit einem gemütlichen Frühstück. Dann ging es an das Aufbauen in der Salzbornhalle. „Wir sind so acht bis zehn Leute, aber mittlerweile können wir auch schon unsere Frauen und Kinder für das Spektakel begeistern“, sagte Fabian Hebestreit, der gemeinsam mit Marcus Becker die Organisation der Veranstaltung übernimmt.

Tische und Stühle mussten an den richtigen Stellen platziert werden. „Wir haben dafür eine Stunde gebraucht und dabei viel gelacht“, so Hebestreit. Für 20 Teilnehmer habe man erst einmal aufgebaut, aber es können auch mehr werden. Denn einen Meldeschluss gibt es nicht. Hebestreit lagen am Freitagmittag 16 Anmeldungen für das Bockwurstwettessen vor.

„Wer möchte, kann sich bis kurz vor Beginn in der Halle noch anmelden“, sagte Fabian Hebestreit. Genügend Bockwürste habe man da. „Wir haben 300 Stück gekauft“, sagte der Haynröder um 14.30 Uhr im Gespräch mit unserer Zeitung. Derweil rollte Marcus Becker mit dem Auto vor. Und wieder sind alle Helfer gefragt, denn die Getränke müssen in die Halle getragen werden.

Nach dem Bockwurstwettessen wird es mit dem Biersuckeln aus einer Kälberaufzuchtflasche einen weiteren Wettbewerb geben. „Ich rechne mit mehr als 20 Teilnehmern. Eine Voranmeldung hierfür haben wir nicht gemacht“, so Hebestreit.