Für eine gelingende Fastenzeit

„Trau dich, 40 Tage anders zu leben“. So heißt ein Impulsbuch für die Fastenzeit. Es regt an, die 40-tägige österliche Bußzeit aus einem anderen Blickwinkel zu verstehen. Die Fastenzeit, so nennen wir sie im Volksmund, ist eine Zeit der Enthaltsamkeit und des Verzichts. Aber, wie können wir heute noch richtig fasten, auf was sollen wir wirklich noch verzichten?

Es kommt gar nicht auf das Fasten an. Es kommt nicht auf Äußerlichkeiten an oder auf die Erfüllung irgendwelcher Auflagen, zu denen uns jemand zwingt. Es geht nicht um ein Format oder einen Bußkatalog. Leider hat sich in den letzten Jahrzehnten der Eindruck eingeschlichen, es gehe in der österlichen Bußzeit um Einengung und Beschränkung des Menschen. Auch unsere Religion - das Christentum - scheint nach außen hin so zu wirken oder wird von anderen so wahrgenommen.

Jesus fordert eine Erneuerung, ein Umdenken. Wir schmieden in diesen Tagen und Wochen Pläne und Fastenvorsätze, die wir mit aller Kraft erreichen möchten. Wir haben gute Ansätze, doch schnell geraten wir wieder in alte Bahnen. Es gelingt uns nicht, wirklich etwas zu unterlassen und uns neu zu orientieren, weil wir viel zu sehr verhaftet sind an allem, was uns umgibt. Fasten heißt nicht, Normen einzuhalten oder Leistungen zu erfüllen; dann verstehen wir diese Zeit falsch und finden in ihr keine Erfüllung. Im Gegenteil, wir verstricken uns in uns selbst.

Umkehr kann nur gelingen in kleinen Schritten, die unauffällig sind. Warum möchte ich auch unbedingt abnehmen oder eine schlankere Figur bekommen? Sollten wir nicht das tun, was unserer Seele gut tut und uns innerlich zu anderen Menschen macht? Vielmehr dürfen wir füreinander da sein, als gegeneinander zu agieren.

Einen längst fälligen Besuch oder ein Telefonat nachholen, einen Nachbarn oder Kranken besuchen. Ein klärendes Gespräch führen. Einen Abend in der Familie gemeinsam gestalten, anstatt sich vor den Fernseher zu setzen oder im Internet zu surfen. Im Gebet wieder Gott neu entdecken als persönliches Gegenüber. Im Sakrament der Versöhnung neue Möglichkeiten und Perspektiven finden. Wir dürfen Mitmenschlichkeit suchen und Egoismus beiseitelegen. Ich denke, jedem von uns fällt etwas Sinnvolles ein, und es gibt noch viele weitere Ansätze zu einer gelingenden Gestaltung der Fastenzeit. Am Ende muss kein großartiges Ergebnis stehen. Aber wenn wir bereit sind, 40 Tage anders zu leben, können wir neue oder andere Menschen werden. Ein Text von Martin Gutl drückt dies passend aus:

Kehr um, sonst bleibt alles beim Alten! Kehr um, sonst ändert sich nichts! Kehr um, sonst entfernst du dich von dir! Kehr um, sonst entgeht dir das Wichtigste! Kehr um, sonst bemerkst du nichts vom Ganzen! Kehr um, sonst bleibt dir Gott verborgen! Kehr um, sonst spielt sich alles hinter deinem Rücken ab.