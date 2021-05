Für Vogel-Liebhaber im Eichsfeld: Unterwegs zu Grauammern und Turteltauben

Eichsfeld. Am 23. Mai wird eine fachkundig geführte Exkursion angeboten. Wer mitmachen möchte, muss früh aufstehen.

Die Fachgruppe Ornithologie Eichsfeld lädt am Pfingstsonntag, 23. Mai, zu ihrer nächsten öffentlichen Exkursion ein. Das teilt Mitglied Georg Pfützenreuter mit. Der Treffpunkt für die Teilnehmer ist um 6.30 Uhr auf dem Parkplatz des OBI-Marktes in Ammern bei Mühlhausen.

Von dort aus werde dann zum Steinberg bei Zimmern am nördlichen Rand des Nationalparks Hainich gefahren. Dort, so Georg Pfützenreuter in der Ankündigung, seien in den vergangenen Jahren regelmäßig Sperbergrasmücken als Brutvögel beobachtet worden. Aber auch Grauammern, Baumpieper, Turteltauben, Schwarz- und Braunkehlchen seien Bewohner dieser Gebüsche auf Magerrasen beziehungsweise der angrenzenden Wacholderheide.

„Mit etwas Glück ist vielleicht auch der Wespenbussard dort anwesend“, meint der Deunaer Vogelkenner, der die Exkursion an diesem Tag auch leitet. Für diese sollten die Teilnehmer etwa vier Stunden einplanen.

Der Veranstalter bittet darum, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln im Zuge der Coronapandemie unbedingt einzuhalten.

Kontakt: Tel.: 0174/3442358