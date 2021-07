Eichsfeld. In diesen Gemeinden werden am Samstag die Sirenen getestet.

Die Funktionsprobe der Sirenen und Personenmeldeempfänger für die Feuerwehren der Verwaltungsgemeinschaft Eichsfeld-Wipperaue sowie die der Landgemeinden Sonnenstein und Am Ohmberg und auch für den Katastrophenschutz-Gefahrgutzug erfolgt am kommenden Samstag, 17. Juli, durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Eichsfeld. Darüber informiert die Kreisverwaltung. Die Probe findet in der Zeit zwischen 12 und 12.30 Uhr statt.