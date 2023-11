In Heiligenstadt wurde ein Fußgänger bei einem Unfall verletzt.

Fußgänger in Heiligenstadt von Auto erfasst

Heiligenstadt. Ein Fußgänger wurde in Heiligenstadt bei einem Unfall verletzt. Doch nicht nur er musste ins Krankenhaus.

Am Donnerstag ereignete sich nach Polizeiinformationen in Heiligenstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 56 Jahre alte Fahrer eines BMW kurz nach 13 Uhr rückwärts aus einer Seitengasse der Dünstraße in Richtung Fichtenweg.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 66-jährigen Fußgänger. Der Autofahrer erlitt einen Schock und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallherganges dauern an, so die Polizei.