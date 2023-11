Leinefelde-Worbis. Eine Frau wollte in Leinefelde ihren Hund ausführen. Doch die Gassi-Runde endete für sie im Krankenhaus.

Eine 38-jährige Fußgängerin überquerte nach Polizeiangaben am Donnerstagabend gegen 17.50 Uhr die Mühlhäuser Chaussee in Leinefelde, als sie vom VW eines 21-Jährigen erfasst wurde. Die Fußgängerin stürzte und kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Hund, den die Frau an der Leine führte, kam nicht zu Schaden.