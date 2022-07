Gärtnerei in Worbis bestohlen - Polizei sucht nach Zeugen

Worbis. In Worbis im Landkreis Eichsfeld haben zwei Unbekannte auf dreiste Art eine Gärtnerei bestohlen. Die Täter konnten mit einer dreistelligen Summe fliehen.

Am Mittwochnachmittag haben Unbekannte eine Gärtnerei in Worbis im Landkreis Eichsfeld bestohlen. Zwei unbekannte Täter betraten das Geschäft in der Breitenbacher Straße. Laut Polizei lenkte einer der Täter die Verkäuferin ab, während sein Komplize in die Kasse griff und sich dort bediente.

Beide konnten laut Polizei mit einem dreistelligen Bargeldbetrag fliehen. Zur Flucht nutzen sie einen weißen Ford Puma mit Euskirchener Kennzeichen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606 / 6510, zu melden.

