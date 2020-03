Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ganz kurz Kosmopolit

Vier Monate in Spanien sollten eigentlich genug sein, um mit dem Vorwissen aus der Uni halbwegs gut Spanisch sprechen zu können. Aber wie das eben so ist in einer globalisierten Welt, kommt man mit Englisch so gut wie überall durch.

Und so übt man schon nicht viel im Auslandssemester und in der Folge auch nicht mehr zu Hause. Palmen, Strand und Meer sind weit weg und schwups ist es auch die dünne Sprachkenntnis. Nun ist das Gehirn ja ein fantastisches Gerät. Es verbirgt zum Teil auch Dinge, die mitunter aber, mit einem unbekannten Anstoß angeregt, wieder ins Gedächtnis purzeln. So kommt die Fremdsprache im Urlaub meist zurück. Konjugierte Verben fliegen durch den Kopf, Vokabeln drängeln sich dicht hinter der Stirn, nur die Aussprache hapert wie immer ein bisschen. Flüssig bestellt man das Essen im Restaurant, fragt nach dem Weg, handelt beim Einkaufen und fühlt sich gut, fast schon kosmopolitisch. Aber es kommt auch vor, dass der Gegenüber bei einer flüssig vorgetragenen Frage die Augen zu Schlitzen verengt, den Kopf leicht zur Seite neigt, das Kinn kaum merklich nach vorn schiebt, weil das Wort eben doch nicht das richtige war. Dann ist man enttarnt und kommt wieder zum Englisch oder nimmt in letzter Instanz die Hände zur Hilfe.