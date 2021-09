Garage im Eichsfeld fängt Feuer: 30.000 Euro Schaden

In Eichsfeld hat mitten in der Nacht eine Garage Feuer gefangen. Die Polizei schließt eine Straftat aus. (Symbolbild)

Burgwalde. Mitten in der Nacht entdeckten die Bewohner die Flammen. Die Polizei schließt eine Straftat aus.

Ein Feuer in einer Garage in Burgwalde im Eichsfeld richtete in der Nacht zum Montag einen hohen Sachschaden an.

Kurz vor 2 Uhr entdeckten die Bewohner die Flammen in der Garage und informierten die Rettungskräfte. Die Garage brannte vollständig ab. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Am Vormittag waren Ermittler der Kriminalpolizei am Brandort.

Laut Angaben der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 30.000 Euro. Ein technischer Defekt in der Elektroinstallation oder ein Marderbiss lösten offensichtlich das Feuer aus. Eine Straftat schließen die Ermittler aus.

