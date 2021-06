Der Garagenbau in der Leinefelder Heinestraße macht Fortschritte.

Garagen wachsen in Leinefelde in die Höhe

Leinefelde. Alter Garagenkomplex wird für Landesgartenschau 2024 abgerissen.

Der Garagenneubau in der Heinestraße schreitet sichtbar voran. Hier entstehen 20 neue Garagen. Die Erdarbeiten haben erst im März dieses Jahres begonnen. Derzeit sind Torsten Hesse (im Foto vorn) und seine Kollegen vom Bauhof der Stadt Leinefelde-Worbis dabei, die Garagen zu mauern. Einige haben bereits ihre Endhöhe erreicht. Zuvor wurde der Boden in den Garagen gepflastert. Diese dienen dazu, den Leerzug des Garagenkomplexes „An der Ohne“ zu unterstützen und den Garagennutzern eine Alternative zu bieten. An der alten Stelle soll die Gartenstadt, das Kerngelände der Landesgartenschau 2024, entstehen.