Gasleitung in Dingelstädt bei Bauarbeiten beschädigt

Dingelstädt. Fünf Feuerwehren sind in Dingelstädt wegen einer beschädigten Gasleitung im Einsatz. Teile der Innenstadt sind abgesperrt.

Eine Gasleitung wurde am Dienstagnachmittag bei Bauarbeiten in der Dingelstädter Innenstadt beschädigt. In der Folge tritt Gas aus. Der Bereich Bahnhofstraße/Poststraße wurde daher für den Verkehr gesperrt, teilt Einsatzleiter Maik Rümenapp, stellvertretender Stadtbrandmeister, mit. Die Leitung müsse jetzt abgeschiebert werden. Stetig würden außerdem Messungen durchgeführt.

Im Einsatz sind die Feuerwehren aus Dingelstädt, Kreuzebra, Silberhausen, Kefferhausen und Helmsdorf sowie ein Teil des Gefahrgutzuges. Herausgegangen war laut dem Einsatzleiter auch eine Warnmeldung über die Warnapp NINA, um Betroffene zu informieren.