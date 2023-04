Geänderte Verkehrsführungen in Heiligenstadt

In Heiligenstadt gibt es wegen Bauarbeiten Änderungen in der Verkehrsführung.

Heiligenstadt. Aufgrund von Bauarbeiten muss die Verkehrsführung in Heiligenstadt geändert. Diese Bereiche sind betroffen:

In der Eichsfelder Kreisstadt gibt es derzeit zahlreiche Baustellen. Aus diesem Grund ist es erforderlich, Änderungen in der Verkehrsführung vorzunehmen. Wie die Stadtverwaltung in diesem Zusammenhang mitteilt, ist deshalb die Thomas-Müntzer-Straße, Höhe Hausnummer 1, für Kranarbeiten am Montag, 17. April, ganztägig gesperrt.

Von Dienstag, 18. April, bis Freitag, 21. April, werde die Oststraße im Bereich des dort ansässigen Supermarktes mit einer neuen Straßendecke versehen. Die Straßenbauarbeiten fänden unter Vollsperrung statt. Die Umleitung über die Dingelstädter Straße, Erbetal, Dünstraße, Mittelweg ist ausgeschildert. Laut Stadtverwaltung gibt es noch eine gesonderte Mitteilung durch den ÖPNV für die geänderten Linien und Abfahrtszeiten in den betroffenen Bereichen.