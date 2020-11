Gebühren für Kindergärten in Niederorschel steigen

In den vier Kindergärten der Einheitsgemeinde Niederorschel werden ab kommenden Jahr die Gebühren erhöht. Das beschloss der Gemeinderat am Donnerstag bei seiner Sitzung in Rüdigershagen. Man hatte zuvor Gespräche mit den Elternbeiräten und deren Vorsitzenden geführt und sei auf diesen gemeinsamen Nenner gekommen, sagte Bürgermeister Ingo Michalewski (CDU). Im Schnitt erhöhen sich die Gebühren um 20 Prozent.

Seit 2012 waren die Gebühren nur in der Einrichtung in Kleinbartloff angefasst worden. Seitdem habe es aber jährlich eine durchschnittliche Betriebskostensteigerung von 9 Prozent gegeben, so der Bürgermeister. Intern wolle man nun jährlich prüfen, sich im Zwei-Jahres-Rhythmus mit den Elternbeiräten abstimmen. So zahlen die Eltern ab kommenden Jahr beispielsweise für ihr erstes Kind unter 2 Jahren im höchsten Betreuungsgrad, also bis zu zehn Stunden, 220 Euro. Für 2- bis 3-Jährige werden bei gleichen Voraussetzungen 200 Euro fällig, für 3- bis 6-Jährige 180 Euro.

Größter Brocken ist die Sanierung der Hauptstraße

Weiter beschloss der Gemeinderat eine Entlastung der Eltern. Dabei ging es um die Erhebung von Verpflegungsgebühren innerhalb der coronabedingten Schließung in diesem Jahr. Denn obwohl der Freistaat die Kindergartengebühren ausgesetzt, sie den Kommunen dann erstattet hat, betraf dies keine weiter anfallenden Gebühren wie eben die für die Verpflegung. Diese sollen nun rückwirkend von der Gemeinde übernommen und den Eltern erstattet werden. Gleiches, so der Beschluss, gilt auch für eventuell künftige coronabedingte Schließungen der Kindergärten.

Im Anschluss ging es im Rat um den Haushalt des kommenden Jahres. 5,22 Millionen Euro sollen insgesamt investiert werden. Der größte Brocken ist die Sanierung der Hauptstraße in Niederorschel. 3,56 Millionen Euro kostet sie in der Gesamtheit, 1,9 Millionen werden im kommenden Haushaltjahr dafür eingeplant. Die Maßnahme wird im Rahmen des EFRE-Programms gefördert und bedarf noch weiterer Investitionen in den Folgejahren. Auch für die Erneuerung des Kreuzungsbereiches im Ortsteil Hausen, den Bau eines Radweges zwischen Vollenborn und Deuna, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in allen Ortsteilen sowie der Umbau der Gemeindeverwaltung in Gerterode zu Wohnungen werden noch weitere Investitionen nötig sein.

Kritik von der „Bürgerinitiative Niederorschel“

Die Fraktion „Bürgerinitiative Niederorschel“ stimmte gegen den Haushalt und monierte im Vorfeld den Schuldenstand der Gemeinde und generell eine blauäugige Investitionsplanung sowie ein fehlendes Konzept für den Umbau der Gemeindeverwaltung, die mit 500.000 Euro im Haushalt zu Buche schlägt. Ingo Michalewski hielt dagegen: Mit einem Schuldenstand von 3,5 Millionen Euro am Ende des Haushaltsjahres 2021 halte man das Niveau der Vorjahre, man befinde sich auf einem Plateau. Man müsse sich entscheiden: Schuldentilgung oder Investitionen. Beides gehe nicht.

Im Nachhinein verwies er außerdem auf die Fördermittel, die fließen würden und auf die zukunftsorientierten Maßnahmen, wie Wohngebietserschließungen, die Umrüstung auf LED oder den Umbau in Gerterode. „Es handelt sich ausschließlich um sinnvolle Investitionen.“ Bei den Erneuerungen der Friedenstraße in Deuna, des Rasenwegs in Niederorschel und dem Kreuzungsbereich in Hausen ziehe man mit dem Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“ (WAZ) an einem Strang. „Wenn der WAZ in die Straße geht, müssen wir mit und reißen nicht in ein paar Jahren noch einmal auf.“

Die Gemeindeverwaltung soll in das Gebäude der Hauptstraße 69/70 umziehen. In dem gemeindeeigenen Haus mit 29 Wohneinheiten steht eine Gewerbeeinheit leer, die über weit mehr Platz verfügt als der aktuelle Verwaltungssitz und mehr Barrierefreiheit bietet. Ein entsprechendes Konzept, so Ingo Michalewski, werde dem Gemeinderat vorgelegt, bevor irgendetwas konkretes passiert.