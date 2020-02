Sebastian Grimm ist Redakteur in der Lokalredaktion Eichsfeld.

Geburtstag im Schnee

Haben Sie die Erdhaufen in Ihrem Garten auch entdeckt? Dass der Maulwurf dafür verantwortlich ist, wurde mir schnell klar. Und auch die Diskussionen über den Ärger mit den Haufen lassen sich nicht vermeiden. Für viele Liebhaber des grünen Rasens, sind die Erdhaufen eher lästig. Aber beschäftigt man sich mit dem Thema genauer, stellt man schnell fest, dass der Maulwurf ein durchaus nützliches Säugetier ist.

So sorgt er für die Auflockerung des Bodens und frisst Schädlinge. Mit seiner Anwesenheit signalisiert er dem Grundstücksbesitzer, dass der Boden gesund ist. Viele treten die Erdhaufen im Garten einfach platt. Doch wer die Erderhebungen nicht mag, sollte dies nicht tun, denn sie animieren den Maulwurf dadurch nur dazu, schnell neue Hügel aufzuwerfen.

Der Maulwurf hält keinen Winterschlaf, aber dennoch konnte ich in den vergangenen Jahren keine Maulwurfshügel entdecken. In diesem Winter schon.

Gleich kam mir die Erinnerung an eine Bauernregel, die ich in Kindheitstagen hörte: „Wirft der Maulwurf im Januar, dauert der Winter bis Mai sogar.“ So richtigen Winter hatten wir bisher nicht. Hoffentlich bewahrheitet sich die Bauernregel nicht, wenn doch, gibt es im Mai eine Premiere: Geburtstagsparty im Schnee.