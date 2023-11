Auch in Heiligenstadt erinnern Stolpersteine an jüdische Mitbürger.

Gedenken an den 9. November 1938 in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Der Initiativkreis „Jüdisches Erbe in Heiligenstadt“ lädt die Eichsfelder ein. Die Erinnerung soll wachgehalten werden.

Der 9. November gilt in der deutschen Geschichtsschreibung als Schicksalstag. Gleich fünf Ereignisse in den vergangenen fast zwei Jahrhunderten hätten wie kein anderes Datum die Entwicklung des Landes, aber auch in weiten Teilen die Geschichte Heiligenstadts geprägt, so Christian Stützer, Sprecher des Initiativkreises „Jüdisches Erbe in Heiligenstadt“. Dies seien leider nicht immer Stunden gewesen, die das Zusammenleben der Bürger vorangebracht und gefestigt hätte. „Nein, es waren zum Teil sehr dunkle Momente“, sagt er.

Am 9. November 1938 wurde in Heiligenstadt die Synagoge geschändet. Nun möchte der Initiativkreis mit den Bürgern den 85. Jahrestag des in die Geschichtsbücher als Reichspogromnacht eingegangenen Ereignisses begehen und dies gleichzeitig zum Anlass nehmen, um derer zu gedenken, die während des Nationalsozialismus ihre Heimatstadt verlassen mussten.

Die Gedenkfeier findet am Donnerstag, 9. November, um 18.30 Uhr am Ort der ehemaligen Synagoge in der Stubenstraße (Höhe Hausnummer 4) statt. Der Initiativkreis würde sich sehr freuen, wieder viele Bürger, „unabhängig von ihrer politischen oder religiösen Einstellung zu dieser Gedenkveranstaltung begrüßen zu dürfen, um mit ihnen das Gedenken an unsere ehemalige jüdische Gemeinde wach zu halten“, so der Sprecher.