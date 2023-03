Am Donnerstag soll an die Ereignisse vor 93 Jahren erinnert werden. (Archiv)

Gedenken an die Eichsfelder Opfer des Kapp-Putsches in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Eichsfelder Kreisverband der Partei Die Linke will Donnerstag auf dem Alten Friedhof in Heiligenstadt an die Ereignisse im März 1920 erinnern. Zwei Heiligenstädter kamen damals zu Tode.

Der Kreisverband Eichsfeld der Partei Die Linke lädt Donnerstag, 23. März, 15 Uhr, zum Gedenken an die Opfer des Kapp-Putsches im Eichsfeld auf dem „Alten Friedhof“ in Heiligenstadt ein.

Großen Gefahren waren das demokratische Thüringen und ganz Deutschland während der Weimarer Republik ausgesetzt – wobei der Kapp-Lüttwitz-Putsch von 1920 besonders hervorsticht, bestätigt der Eichsfelder Historiker Torsten W. Müller. Thüringen gehörte zu den Gebieten, in denen es zu schweren, verlustreichen Auseinandersetzungen kam, sowohl während des Putsches selber als auch im Anschluss, als zumeist rechtsgerichtete reguläre und irreguläre Verbände mit Rückendeckung der Reichsregierung die während des Putsches aufgestellten Arbeiterwehren entwaffneten.

„Diese Ereignisse des Jahres 1920 wie auch ihre Bewertung – und Instrumentalisierung – in der Erinnerungs- und Gedenkkultur müssen für das Eichsfeld noch aufgearbeitet werden“, betont Müller. „Das Eichsfeld war von den Ereignissen im März 1920 nur im begrenzten Umfang direkt betroffen, unter anderem die Städte Worbis und Heiligenstadt, wie wohl einige Personen zu Tode kamen oder verwundet wurden.“ Am 20. März 1920, 16 Uhr, wurden in Heiligenstadt Christian Opfermann und Michael Lerch beigesetzt. Sie zählten zu den Opfern.