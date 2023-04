Gedenkgottesdienst für Altweihbischof Koch in Leinefelde

Leinefelde. Gebürtiger Eichsfelder galt wegen seiner Güte und Lebenserfahrung als beliebter Seelsorger. Jetzt feiert Bischof Ulrich Neymeyr ein Pontifikalamt für den Verstorbenen in Leinefelde.

Am Dienstag, 25. April, jährt sich zum fünften Mal der Todestag von Altweihbischof Hans-Reinhard Koch. Im Erfurter Dom findet an dem Tag um 18 Uhr ein Gedenkgottesdienst mit Weihbischof Reinhard Hauke statt. In Leinefelde, wo Koch 1929 zur Welt kam und aufwuchs, feiert Bischof Ulrich Neymeyr bereits am Samstag, 22. April, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena ein Pontifikalamt für den Verstorbenen.

Hans-Reinhard Koch war der erste Weihbischof des 1994 neugegründeten Bistums Erfurt. Der gebürtige Eichsfelder starb 2018 im 63. Jahr seines priesterlichen und im 33. Jahr seines bischöflichen Dienstes, nachdem er 2004 in den Ruhestand getreten war. Sein Grab befindet sich im Kreuzgarten des Erfurter Domes. Das Modell der Grabplatte hängt in der Kirche seiner Heimatgemeinde in Leinefelde. Dort beginnt der Gottesdienst mit Bischof Neymeyr, zu dem auch Familienangehörige des Altweihbischofs erwartet werden.

Auch nach Antritt seines Ruhestandes war der Altweihbischof wegen seiner Güte und Lebenserfahrung ein gesuchter und beliebter Seelsorger, der nicht viele Worte um sein Engagement machte.