Das Schild wurde am 11. Juni 1982, also wenige Wochen nach der Ermordung von Große beziehungsweise einige Tage vor der Einweihung der Mahnstätte in der Straßenkurve aufgestellt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gedenkort seit 1982

Wenn heute am 17. Juni an den gewaltsam niedergeschlagenen DDR-Volksaufstand vor 67 Jahren erinnert wird, der 2016 in Thüringen zum Gedenktag für die Opfer des SED-Unrechts erhoben wurde, so besitzt dieses historische Datum am Grenzmuseum Schifflersgrund eine ganz besondere Bedeutung. Nicht nur, weil die Gedenkstätte per se an das gleichermaßen perfide wie auch perfektionierte DDR-Grenzregime und das damit verbundene Leid erinnert, sondern auch, weil an diesem Tag bereits seit 1982 am Schifflersgrund regelmäßig Gedenkveranstaltungen stattfinden, also schon lange Zeit vor der Entstehung des Grenzmuseums.

In jenem Jahr versuchte Heinz-Josef Große in der gleichnamigen Geländesenke nach Westdeutschland zu flüchten. Der 34-jährige Baggerfahrer aus Thalwenden konnte mit Hilfe eines Radladers erfolgreich den Metallgitterzaun mit den angebrachten Selbstschussanlagen überwinden, ehe ihn nur wenige Meter von der Grenze entfernt die Schüsse von zwei Grenzsoldaten tödlich trafen.

Während der Vorfall in der DDR öffentlich tabuisiert wurde, berichteten die Medien in der Bundesrepublik landesweit darüber, darunter das ZDF-Magazin von Gerhard Löwenthal. Zugleich ergriff der CDU-Kreisverband Werra-Meißner die Initiative, auf hessischer Seite eine Mahnstätte in der unmittelbaren Nähe des Todesortes zu errichten. Dazu wurden unter anderem zwei Kreuze aufgestellt, eines zum Gedenken an Heinz-Josef Große, das zweite für alle Opfer der deutschen Teilung. Die Einweihung erfolgte wenige Wochen später am 17. Juni, damals der Tag der deutschen Einheit.

Nach der Begrüßung durch den Kreistagsvorsitzenden im Werra-Meißner-Kreis und Landtagsabgeordneten Dietrich Meister (CDU) hielten Geistliche der evangelischen und katholischen Kirche eine kurze Andacht, bevor nach Redebeiträgen von Rolf-Erich Barié, dem Bürgermeister von Bad Sooden-Allendorf, und einem Vertreter des Eichsfelder Vereins Werratal der CDU-Generalsekretär Rainer Geißler in der Hauptansprache die Ermordung von Große scharf verurteilte und an die Wahrung der Menschenrechte appellierte.

Mahnstätte erreicht schon vor der Wende überregionale Bekanntheit

Neben knapp 1000 Zuschauern, für die eigens ein Pendelbus zwischen dem Marktplatz in Bad Sooden-Allendorf und der neuen Mahnstätte verkehrte, verfolgte auch die DDR-Staatssicherheit aufmerksam das Geschehen. So findet sich in den überlieferten Unterlagen der Stasi eine 24-seitige Dokumentation, die etwa detaillierte Angaben zum Veranstaltungsablauf, ausführliche Wortprotokolle wie auch zahlreiche Fotos mit Bilderläuterungen enthält. Die Gedenkfeier wird darin als „Hetzveranstaltung der CDU“ beschrieben.

In den folgenden Jahren ritualisierten sich die von der CDU geprägten Gedenkveranstaltungen am 17. Juni mit alljährlichen Kranzniederlegungen, nachdenklichen und mahnenden Worten zur Erinnerung an das Unrecht jenseits der Grenze im kommunistischen Machtbereich aber auch mit polemischen Angriffen auf landespolitische Kontrahenten.

Ebenso erreichte die Mahnstätte einen überregionalen Bekanntheitsgrad. Insbesondere an Feiertagen und Wochenenden suchten Ausflügler und Touristen die Straßenschneise in der Kurve nach Bad Sooden-Allendorf auf, von der sich zugleich markante Sichtachsen auf die DDR-Grenzanlagen boten. „Die Anziehungskraft auf auswärtige Gruppen ist fast so groß wie das Eichsfelder Kreuz“, erklärte der Leiter des Zollkommissariats Witzenhausen im März 1989.

Wenige Monate später fiel nicht nur die Mauer, sondern das ganze Herrschaftssystem der SED-Diktatur rasant zusammen. Die ehemalige Grenze verschwand weitgehend und eine bis dahin ungekannte Freiheit entfaltete sich in Ostdeutschland. Von nun an konnte auch im Eichsfeld offen über Grenzopfer wie Große gesprochen werden.

1990 war erstmals eine Teilnahme für DDR-Bürger an der Gedenkveranstaltung am 17. Juni möglich. Als neuen Tag der Deutschen Einheit wählte man bei der Wiedervereinigung den 3. Oktober aus, an dessen erstem Jahrestag 1991 die Eröffnung des Grenzmuseums auf der gegenüberliegenden thüringischen Seite vom Schifflersgrund erfolgte. Beide Daten – sowohl der Gedenk- als auch Feiertag – sind somit auf besondere Art und Weise mit dem Ort verbunden.

Die heutige Gedenkstätte umfasst nicht nur das längste erhaltene Teilstück der ehemaligen innerdeutschen Grenze mit original DDR-Sperranlagen wie dem Metallgitterzaun, Kolonnenweg und Beobachtungsturm sowie den Todesort von Heinz-Josef Große und dessen Fluchtfahrzeug. Auch die 1982 errichtete Mahnstätte kann – fußläufig nur knapp fünf Minuten vom Museumsgelände entfernt – weiterhin besichtigt werden.

Christian Stöber ist wissenschaftlicher und pädagogischer Leiter des Grenzmuseums Schifflersgrund