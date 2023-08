Gedenktafel für Heiligenstädter Olympiasieger

Heiligenstadt. Der gebürtiger Heiligenstädter Bernhard Germeshausen errang im Bobsport zahlreiche Titel und Medaillen. Seine Heimatstadt ehrt ihn nun mit einer Gedenktafel.

Zu Ehren von Bernhard Germeshausen wird am Sonntag, 20. August, um 15.45 Uhr eine Gedenktafel im Stadion Gesundbrunnen in Heiligenstadt eingeweiht. Der gebürtige Heiligenstädter errang mit seiner Bobmannschaft in den 1970er und 1980er Jahren zahlreiche Medaillen bei Olympia und mehrere Weltmeistertitel. Bei der Einweihung werden auch ehemaligen Weggefährten des Sportlers zugegen sein, der am 15. April 2022 verstarb.