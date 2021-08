Gedenkwanderung in Duderstadt zum Mauerbau-Jubiläum

Duderstadt. Ein Zeitzeugengespräch, freier Museumseintritt und deutsche Geschichte erwarten die Besucher der Tour „Grünes Band“.

Zu einer geführten Gedenkwanderung laden die Heinz Sielmann Stiftung und das Grenzlandmuseum Eichsfeld zur Erinnerung an den Beginn des Mauerbaus am 13. August 1961 ein. Die Tour „Grünes Band“ gibt es am Sonntag, 15. August, von 11 bis 16 Uhr. Auf der Hälfte der Strecke findet ein Zeitzeugengespräch mit einem langjährigen Angehörigen der Bundespolizei aus Duderstadt statt. Danach stehen die Besichtigung des Grenzlandmuseums bei freiem Eintritt für die Teilnehmer der Wanderung sowie der Rücktransfer an.

Treffpunkt ist auf dem Besucherparkplatz Gut Herbigshagen. Die Teilnahme kostet fünf Euro für Kinder bis 12 Jahre, sieben Euro für Erwachsene. Anmeldung werden bis 13. August erbeten.

Kontakt: Tel. 05527/914208, E-Mail an besucherservice@sielmann-stiftung.de