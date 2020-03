Heiligenstadt. Die Polizei warnt: In einem beliebten Park in Heiligenstadt sind gefährliche Köder gefunden worden.

Gefährliche Hundeköder

Im Park am Liesebühl sind Köder gefunden worden, mit denen ein Unbekannter mutmaßlich das Ziel verfolgt, Hunde oder andere Tiere zu verletzten oder gar zu töten. Wie die Polizei am Montag informierte, seien die Fressköder mit verborgenen scharfkantigen Gegenständen versehen gewesen.

Eine Spaziergängerin habe die Polizei am Sonntagvormittag verständigt, nachdem sie die präparierten Köder in dem Park in Heiligenstadt gefunden habe. Die Polizei ermittele und bitte um Hinweise. Hundebesitzer sollten besonders vorsichtig sein und darauf achten, dass ihr Haustier beim Gassi gehen nichts frisst. Zunächst gab es laut Polizei keine Informationen zu verletzten Tieren.

Hinweise: Tel.: 03606/6510