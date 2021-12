Geflügelhalter um Vorsorge gebeten

Eichsfeld. Eichsfelder Veterinäramt befürchtet Stallpflicht über Wochen.

Wegen zahlreicher Geflügelpestausbrüche in deutschen Hausgeflügelbeständen und der nachweislich starken Verbreitung des Virus bei Wildvögeln ist in dieser Wintersaison perspektivisch mit einer noch längeren Aufstallungszeit als im vergangenen Jahr zu rechnen. Das befürchtet das Eichsfelder Veterinäramt. Auch bei einem sich wahrscheinlich über Wochen hinziehenden Verbot der Freilandhaltung müssten die Grundbedürfnisse des gehaltenen Geflügels gesichert sein. „Die dauerhafte Unterbringung der Tiere in handelsüblichen Käfigen ist nicht gestattet“, heißt es vom Amt.

Geflügelhalter werden gebeten, Unterbringungsmöglichkeiten selbstkritisch zu überprüfen und anzupassen, um tierschutzkonforme Haltung bei längerer Stallpflicht zu gewährleisten und nicht erst im Ernstfall Lösungen suchen zu müssen. Die Größe des Stalles im Verhältnis zum Besatz müsse stimmen, Hühner benötigen auch Sitzstangen, Scharrmöglichkeit und Legenest; Wassergeflügel eine Bademöglichkeit.