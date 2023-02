Geflügelpest im Landkreis Eichsfeld nachgewiesen – Das müssen Geflügelhalter jetzt beachten

Niederorschel. In Niederorschel ist Geflügelpest nachgewiesen worden. Eine Stallpflicht für Geflügel gibt es zunächst nicht, aber eine Schutz- und eine Beobachtungszone. Das Eichsfelder Veterinäramt plant Stichproben in Geflügelbeständen.

Die Nachricht von plötzlichen Todesfällen in einem Hühnerbestand mit 19 Tieren in Niederorschel erreichte das Veterinäramt am Dienstag, 31. Januar. Behördenmitarbeiter entnahmen daher Proben. Im Ergebnis der Laboruntersuchung wurde die Geflügelpest nachgewiesen. Die Einschleppung erfolgte wahrscheinlich durch Wildenten, so die Behörde.

Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine durch ein Virus verursachte Infektionskrankheit. Diese ist für Vögel hochansteckend und kann mit schweren allgemeinen Krankheitszeichen einhergehen. Bei Hühnern und Puten können innerhalb weniger Tage bis zu 100 Prozent der Tiere erkranken und verenden, heißt es. Bei Wassergeflügel verlaufe die Erkrankung hingegen oft milde oder komplett symptomlos, werde aber durch diese oft unerkannt weitergetragen.

Um den Seuchenbestand wird eine Schutzzone von drei Kilometern festgelegt. Diese umfasst folgende Gemeinden beziehungsweise Gemarkungen: Niederorschel, Rüdigershagen, Kleinbartloff, Gernrode und Hausen.

Zusätzlich wird eine Überwachungszone von zehn Kilometern festgelegt. Diese umfasst: Adelsborn, Ascherode, Beberstedt, Beinrode, Bernterode, Bernterode Schacht, Beuern, Birkungen, Bodenstein, Breitenbach, Breitenholz, Breitenworbis, Buhla, Deuna, Dingelstädt, Gerterode, Haynrode, Helmsdorf, Hüpstedt, Kallmerode, Kaltohmfeld, Kirchohmfeld, Kirchworbis, Leinefelde, Reifenstein, Silberhausen, Vollenborn, Wintzingerode, Worbis und Zella.

Um eine Ausbreitung der Seuche zu verhindern, wurden Seuchenbekämpfungsmaßnahmen für die zwei Zonen festgelegt. Oberste Priorität hat der Schutz des Nutzgeflügels. Zu den Maßnahmen gehört unter anderem die Anzeigepflicht und die Eigenüberwachung. Bei letzterer haben alle Halter ihren Bestand verstärkt zu kontrollieren, indem das Geflügel oder Vögel einmal am Tag auf Veränderungen zu prüfen sind. Jede erkennbare Änderung ist der Behörde unter Tel.: 03606 / 6503901 oder per Mail an tierseuchen@kreiseic.demitzuteilen. Von einer allgemein verpflichtenden Aufstallung für Geflügel sieht das Veterinäramt nach aktueller Risikobewertung ab, empfiehlt diese aber für wertvolle Bestände, heißt es in der Mitteilung vom Freitag. Zudem wird darauf hingewiesen, dass amtliche Stichprobenkontrollen geplant sind.

Weitere Informationen im Internet unter: www.kreis-eic.de