Gegen falsch verstandenen Naturschutz im Eichsfeld: Vortrag im Grenzlandmuseum

Teistungen. Rechtsradikale Tendenzen machen auch vor dem Bereich Umweltschutz nicht Halt. Die Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie im Eichsfeld klärt darüber auf.

Das Grenzlandmuseum Teistungen ist nicht nur ein Ort der politisch-historischen Bildung, sondern auch der Umweltbildung. Diese beiden Stränge verbindet die Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie im Eichsfeld und lädt am Donnerstag, 13. Juli, zu einem Vortrag zum Thema „Rechtsextreme Ideologien im Natur- und Umweltschutz“ in die Bildungsstätte am Grenzlandmuseum in Teistungen ein.

Immer wieder seien demokratische Akteure des Natur- und Umweltschutzes sowie der Landwirtschaft mit Kooperationsanfragen, Vereinnahmungsstrategien und Unterwanderungsversuchen von rechts konfrontiert, berichtet die Fachstelle für Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz der NaturFreunde Deutschlands (Farn).

Teil des des Rahmenprogrammes zur Sonderausstellung

Fragen nach den Beweggründen und der Ziele der extrem rechten Akteure, sich in diesen Themenfeldern zu engagieren, widmet sich die Referentin Joy Opitz von Farn Göttingen. Ziel des Vortrags ist es, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, demokratiefeindliche und menschenverachtende Ideologien und Denkmuster zu identifizieren sowie Handlungsoptionen zu diskutieren. Die Veranstaltung ist Teil des Rahmenprogrammes zur aktuellen Sonderausstellung „Heimat. Eine Annäherung“.

Vor dem Vortrag gibt es die Gelegenheit, um 18 Uhr besagte Sonderausstellung zu besuchen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um eine Anmeldung wird unter der E-Mail-Adressekoordinierungsstelle@toleranzfoerdern-eichsfeld.de oder der Telefonnummer 036071/900018 gebeten.

Zusätzliche Informationen gibt es darüber hinaus unter www.demokratie-leben.de und www.denkbunt-thueringen.de