Gehörlosengemeinde Eichsfeld lädt zum Gottesdienst ins Marcel-Callo-Haus in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Im Anschluss an den Gottesdienst in Heiligenstadt ist ein Mittagessen und der Besuch des Nikolaus geplant.

Die katholische Gehörlosengemeinde „Hl. Franz von Sales“ Eichsfeld lädt ihre Mitglieder für Sonntag, 4. Dezember, zu einem Gehörlosengottesdienst ein. Treffpunkt ist die Hauskapelle des Marcel-Callo-Hauses in der Lindenallee in Heilbad Heiligenstadt.

Beginn ist 11.30 Uhr. Im Anschluss ist um 12.30 Uhr ein gemeinsames Mittagessen geplant. Für 13.30 Uhr steht der Besuch des heiligen Bischofs Nikolaus auf dem Programm.

Wer am gemeinsamen Mittagessen teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bis spätestens Dienstag, 29. November, bei Gemeindeleiterin Heidi Bach per SMS, Whatsapp, Signal oder Telegramm unter der Telefonnummer: 0173/3934705 anzumelden. Alternativ ist auch die Anmeldung per Email an bachheibo@googlemail.com möglich. Die Organisatoren freuen sich auf eine rege Teilnahme.