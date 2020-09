Geisleden: Spaß im Sommer-Freizeit-Camp für 20 Kinder

Der Kreissportbund hat es in den Ferien möglich gemacht, auf dem Geisleder Sportbund trotz Corona-Einschränkungen ein Sommer-Fitness-Camp zu organisieren. „Dazu waren 20 Kinder – 15 Jungen und 5 Mädchen – mit ganz viel guter Laune angereist, die von insgesamt sechs Betreuern beaufsichtigt wurden“, erzählt Smilla Hildebrandt, Betreuerin beim Camp Die Kinder trafen sich jeden Tag von 10 bis 16 Uhr am Sportplatz, um ein abwechslungsreiches und sportorientiertes Programm zu absolvieren. Das Mittagessen fand im Gasthof Zur Linde statt, gut versorgt von Nils und Julius Preiß.

Die Kinder wurden in drei Gruppen aufgeteilt mit so fantasievollen Namen wie Die Kranken oder Die Sportlichen und erhielten dazu jeweils einen Betreuer. In diesen Gruppen erlebten sie Teamspiele und traten gegeneinander an. „Zusammen verbrachten wir die Tage mit dem richtigen Kennenlernen und spielten Tischtennis und Fußball unter sportlicher Anleitung. Außerdem unternahmen wir Wanderungen in Geisleden, es fand eine spontane Tauschrallye im Dorf statt oder wir trafen uns zu einem großen Sportfest mit Einzeldisziplinen auf dem Sportplatz an der Klingelstraße“, denkt Smilla Hildebrandt gern zurück. Alle Kinder seien mit Eifer und großer Freude dabei gewesen. „Eine willkommene Abwechslung bot auch eine Besichtigung der ortsansässigen Firma Maschinenbau Dreiling, die sogar Einblick in den Bau von Leichthubschraubern bot.“

Besonders hoch her ging es dann auch bei strahlendem Sonnenschein im Dingelstädter Freibad. Auch der Besuch der Heimatstube inklusive Führung durch Ortsbürgermeisterin Marion Frant (CDU) mit abschließenden Wissensquiz und ein Nachmittag bei der Feuerwehr in Geisleden waren Teil des fünftägigen Programms der Ferienkinder. Beim abschließenden Grillfest am Freitagnachmittag wurde ausgelassen getobt und gespielt. „Wir alle waren der Meinung: „So ein Camp sollte jedes Jahr stattfinden.“