Geisleder kommen langsam in Feierlaune

Geisleden. Diaabende geben den Auftakt zur 1000-Jahr-Feier. Festwochen mit Höhepunkten folgen im Juni. Musikalisch soll es hoch her gehen.

Was am Freitagabend im Geisleder Saal „Zur Linde“ so leicht und unbeschwert aussah, ist das Ergebnis langer Abend. Die Geisleder Spinntuten, wie sie als Spitzname genannt werden, starten langsam in ihr großes Jubiläum „1000 Jahre Geisleden“.

Ein großer Diaabend wurde geboten. „Es ist schon der zweite“, sagt Bürgermeistern Marion Frant (CDU). Der erste im Februar musste noch unter ganz anderen Bedingungen stattfinden, jetzt konnten schon ein paar Leute mehr im Saal Platz nehmen, um sich vom Ortschronisten Markus Janitzki auf eine Zeitreise mitnehmen zu lassen. An diesem Abend führte er sie 25 Jahre zurück, in das Jahr 1997, als das Dorf 975 Jahre feierte. Marion Frant erwähnte kurz, dass das Festkomitee zum bevorstehenden vierstelligen Jahrestag schon seit 2019 im Hintergrund an den Vorbereitungen arbeite und der Höhepunkt mit den beiden Festwochen im Juni ja noch bevorstehen. Darum gab es einen Blick 25 Jahre zurück – in Bildern, aber auch mit kleinen Filmbeiträgen. Da gab es beim Publikum so manche Heiterkeit, aber auch ein bisschen Wehmut. Einerseits musste man schmunzeln, wie jung man damals doch war, andererseits aber gab es Wehmut, weil einige der Protagonisten von damals nicht mehr leben.

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Jahr 1997 sei ein besonderes gewesen, meinte auch Markus Janitzki. Helmut Kohl war Bundeskanzler, Roman Herzog Bundespräsident, es gab 4,7 Millionen Arbeitslose in Deutschland, Bayern München wurde wieder einmal Deutscher Meister, der Film Titanic kam in die Kinos, Lady Diana starb bei einem schrecklichen Autounfall in Paris, Hongkong fiel an China zurück und das Eichsfeld wurde 1100 Jahre alt.

Aber, so meinte Marion Frant, jetzt stehe man noch in ganz anderen Zeiten. Zwei Jahre Pandemie und noch immer ist nicht wirklich klar, ob man wirklich so feiern kann, wie man es plant. „Jede Generation hat in der Geschichte ein eigenes Leben und eine eigene Situation gehabt und irgendwie immer das Beste daraus gemacht. Man sollte, auch wenn man jetzt einen Krieg vor den Augen hat, auch an die schönen Seiten denken. „Wir sehen, mit welcher Freude und welchem Spaß vor 25 Jahren in Geisleden gefeiert wurde. Nehmen sie den Schwung mit“, bat sie die Gäste im Saal. Und sie ließ auch nicht unerwähnt, dass sich das neue Festkomitee mit dem alten, das die 975-Jahr-Feier organisierte, auch getroffen und ausgetauscht habe. So schnell könnten 25 Jahre vorbeigehen….

Besonderer Dank ging von ihr einmal an die Adresse aller Helfer, aber an diesem Abend besonders an Janitzki. Mehr als 6000 Bilder umfasst das Geisleder Archiv inzwischen. Es sei nicht einfach gewesen, für die insgesamt fünf Diaabende mit jeweils einem anderen Themenschwerpunkt auszuwählen und aufzuarbeiten. Folgen sollen noch die Themen Infrastrukturentwicklung, Vereine und Kultur in Geisleden. Den Auftakt hatte die Kirchengeschichte gegeben.

Viel haben die Geisleder im Juni vor. So zum Beispiel am 12. Juni das Festhochamt mit Firmung, dem Bischof und dem Jubiläum 100 Jahre Kirchenneubau. Aber es soll auch ordentlich getanzt werden. am 17. Juni werden Vize und andere Gäste erwartet, am 18. Juni kommen Olaf Henning, Vincent Groß und das Vollgasorchester, am 24. Juni steht Mark ‘Oh auf der Gästeliste. Und bei einem Frühschoppen am 19. Juni möchte man 35 Jahre Blaskapelle und 40 Jahre Thanas feiern. Marion Frant aber freut sich schon auf den 24. und den 26. Juni. Am 24. soll es einen großen Spaziergang durch das Dorf mit offenen Höfen geben, am 26. Juni den großen historischen Festumzug und Tanz mit Thanas zum Ausklang.

Für das Jubiläum ist sogar eine eigene Website ans Netz gegangen. „Dort steht alles, was man wissen muss und auch, wie man an die Tickets kommt. Denn der Vorverkauf hat schon begonnen“, sagt die Bürgermeisterin mit einem Augenzwinkern.

www.1000-Jahre-geisleden.de