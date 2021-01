Kommentar Eichsfeld: Geld, das woanders fehlt

Fehlende Steuereinnahmen aufgrund des Lockdowns und dann noch illegal abgelagerter Müll in der Natur. Eigentlich haben die Mitarbeiter der Bauhöfe in den Eichsfelder Gemeinden genug damit zu tun, die Orte sauber zu halten, wenn sie die Mülleimer entleeren, aber es gibt immer wieder Menschen, die ihren Müll einfach auf wilden Deponien entsorgen.

Das sorgt nicht nur bei Wanderern und Spaziergängern für Kopfschütteln. Die Verwaltungen haben damit zu kämpfen, müssen Geld einsetzen und Arbeitszeit der Mitarbeiter verplanen. Beides fehlt dann für dringendere Aufgaben . Das vielleicht damit abzutun: „Na und, ich zahle genug Steuern!“, ist zu kurz gedacht. Mal ganz davon abgesehen, dass der Natur ein Bärendienst erwiesen wird, wenn man in einen Graben mal einfach so ein paar Farbreste, Bauschutt oder sogar Grünschnitt entsorgt.

Für mich unbegreiflich bei den Angeboten die es in unserem Landkreis gibt: Grünschnittannahmestellen oder gar die Möglichkeit, sämtliche Arten von Müll auf der Deponie in Beinrode entsorgen zu können. Liebe Umweltsünder, nutzen Sie diese Angebote in Zukunft, denn mit dem Geld, das die Kommunen aufgrund der illegalen Müllablagerung einsetzen, können sie zum Beispiel mehr in die Feuerwehren und somit auch in Ihre Sicherheit investieren.