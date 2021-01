Geld für neue Stühle in der Eichsfelder Frauenschutzwohnung

Leinefelde. Über eine Spende in Höhe von 250,17 Euro konnte sich jetzt die Frauenschutzwohnung, die sich in Trägerschaft des Kreisverbandes Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes befindet, freuen. Im vergangenen Jahr hatte Reinhard Förtsch, Inhaber der Leinefelder Turm-Apotheke, seine Kalender für 2021 nicht an die Kunden verschenkt, sondern diesmal um eine Spende für den guten Zweck gebeten. Ob und wie viel man gab, konnte jeder selbst entscheiden. Das Geld soll nun in den Kauf neuer Stühle investiert werden, die in der Frauenschutzwohnung dringend gebraucht werden.

Der Apotheker sei seit Jahren ein verlässlicher Unterstützer der Einrichtung, sagt deren Leiterin. Zahlreiche Aktionen, darunter "Gewalt kommt uns nicht in die Tüte" oder ein Glühweinstand, der einen Erlös von 400 Euro gebracht hatte, gab es schon. Eine Hilfe seien außerdem die Gesundheitsvorträge für Frauen gewesen. "Reinhard Frötsch und sein Team haben stets ein offenes Ohr für unsere Sorgen. Da müssen wir nicht bitten, und das gut gut", so die DRK-Mitarbeiterin. Sie möchte sich zudem bei allen bedanken, die auch in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie nicht vergessen haben, wichtig die Arbeit der Frauenschutzwohnung ist.