Geldgeschenk und Aufnahmeantrag im Tierheim Heiligenstadt

„Wir haben alles, was wir brauchen“, hatte Karin Granzow aus Hüpstedt kürzlich ihren Geschäftspartnern, Kollegen und Freunden zusammen mit einer Einladung mitgeteilt. Weil sie am Jahresende in den Ruhestand geht, hatte sie aus diesem Anlass zu einer Feier eingeladen und zuvor ihre Gäste informiert: Wer ihr etwas schenken möchte, möge bitte auf ein Präsent verzichten und stattdessen eine Geldspende für das Heiligenstädter Tierheim mitbringen.

Eine gute Bekannte hatte diese Art des Schenkens humorvoll mit den Worten kommentiert: „Unsere Geschenke sind für die Katz’.“ Dabei erhielt die alte Redewendung, etwas sei für die Katz‘, das heißt sinnlos und vergeblich, in diesem Fall eine neue, positive Bedeutung. Die Granzows sind Tierfreunde; der Tierschutz liegt ihnen am Herzen. Seit ihnen ihr Stubentiger Miezi im Jahr 2012 verletzt zugelaufen war, fühlt sich die Katze bei ihnen wohl, gehört zur Familie. Lieber persönlich abgeben Als Karin Granzow und Ehemann Ingwer nach dem Beisammensein die von ihnen aufgestellte Spendenbox leerten, befanden sich darin 650 Euro. Den Betrag wollten sie aber nicht einfach auf das Vereinskonto überweisen, sondern das Geld persönlich abgeben. Anfang dieser Woche klingelten sie Auf der Rinne 36b, um Irene Sander, der Vorsitzenden des Tierschutzvereins Heiligenstadt und Umgebung, der natürlich ins Vereinsregister eingetragen ist, den dicken Geldumschlag zu überreichen. „Tierheime leben von Spenden“, freute sich die Vorsitzende sehr darüber und lud ihre beiden Besucher zu einem Rundgang ein. Die Freude wurde für Irene Sander und ihr unermüdliches Team noch größer, als ihr die Spenderin den zweiten Grund ihres Kommens nannte: Der Wunsch nach Mitgliedschaft im Verein, nicht irgendwann im Laufe des nächsten Jahres, sondern ab sofort. Gleich an Ort und Stelle füllte Karin Granzow ihren Aufnahmeantrag aus.