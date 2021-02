Geldinstitut unterstützt 50 Projekte auch im Eichsfeld

Im Eichsfeld will eine Bank Initiativen unterstützen die wichtige Projekte für die Menschen in der Region auf den Weg bringen.

Die Volksbank Kassel Göttingen hat bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 mit ihrer Aktion „Help!“ Vereine und helfende Hände unterstützt. Jetzt will die Genossenschaftsbank erneut aktiv werden.

„Die Corona-Pandemie geht an keinem von uns spurlos vorbei”, sagt Vorstandsvorsitzender Wolfgang Osse. „Sie schränkt unser tägliches Leben stark ein. Daher ist Zusammenhalt gefragt. Wir sind der festen Überzeugung, dass sich nur gemeinsam Bewährtes retten und Not lindern lässt. Dazu möchten wir einen Beitrag leisten.“

Unter dem Motto „Gemeinsam schaffen wir das!“ will die Bank gemeinnützige Institutionen und Vereine in ihrem Geschäftsgebiet unterstützen, die angesichts der aktuellen Herausforderungen wichtige Projekte für die Menschen in der Region erbringen. Über die Internetseite der Bank kann die Projektbeschreibung bis 12. März 2021 eingereicht werden.

Die Volksbank vergibt für 50 Projekte je 1000 Euro. Osse nennt Beispiele: „Viele Menschen engagieren sich mit hohen persönlichen Einsatz. Wir unterstützen Ideen aus den Bereichen Kultur, Sport, Tierschutz, Nachbarschaftshilfe, Kinder- und Jugendhilfe und vieles mehr. Wir sind gespannt auf die Bewerbungen. Was einer allein nicht schafft, dass schaffen viele.“