Geldsegen für Klostermauern in Gerode

Gerode. Deutsche Stiftung Denkmalschutz stellt 10.000 Euro für das Kloster Gerode zur Verfügung. Das soll am alten Gemäuer nun saniert werden.

Gute Nachrichten für das Kloster Gerode in der Landgemeinde Sonnenstein. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz stellt für die Sanierung des Mauerwerks in diesem Jahr noch 10.000 Euro zur Verfügung. Das sei möglich, da die Stiftung zahlreiche Spenden für Sakralbauten erhalten hat, heißt es in einer Mitteilung der Denkmalschützer.

Das Bauwerk gehöre zu den über 500 Objekten, die die private Stiftung dank Spenden, der Erträge ihrer Treuhandstiftungen sowie der Mittel der Lotterie Glücksspirale allein in Thüringen fördern konnte. Das Kloster Gerode wurde um 1100 gegründet und ist damit eine der ältesten Klostergründungen im Eichsfelds. Zu dem Kloster gehörten zahlreiche Höfe und Güter bis nach Mainz. Im 18. Jahrhundert wurden neue Gebäude errichtet, berichtet Thomas Mertz, Sprecher der Stiftung.

Klosterensemble dient als Standort der DDR-Grenztruppen

Die barocken Baulichkeiten von einem imponierenden Ausmaß seien harmonisch in die Landschaft eingebettet. Die fast geschlossen umlaufende mittelalterliche Klostermauer macht die Ausdehnung des Geländes deutlich. Erhalten haben sich darin die zweigeschossigen, verputzten Konventgebäude mit Mansarddach von 1801, das rundbogige Klostertor mit Pforte von 1681, der Pferdestall von 1707 und die Scheune von 1778, außerdem die Kirchenruine.

Das Klosterensemble diente auch einige Zeit als Kinderheim, dann als Standort der DDR-Grenztruppen, bis es 1994 an den gemeinnützigen Verein „Weg der Mitte“ verkauft wurde. „Die Kirchenmauern, insbesondere die Mauerkronen, waren 150 Jahre lang ungeschützt der Witterung ausgesetzt und müssen dringend gesichert und saniert werden“, sagt Thomas Mertz. Die eindringende Nässe führe derzeit zu Mörtelauswaschung, Hohlräumen, Sprengungen im Mauerwerk, außerdem auch zu Steinschäden und Rissen in den Fenstergewänden. Dadurch war beziehungsweise ist die Statik der Umfassungswände deutlich gefährdet.

Ruine birgt bis heute einen imposanten Anblick

Die Klosterkirche wurde in der Zeit von 1790 bis 1796 neu errichtet. Gottesdienste wurden in ihr bis 1835 gefeiert, dann musste die Kirche wegen Einsturzgefahr geschlossen werden. Die ungünstige Lasteneinwirkung des Turms hatte zu erheblichen Rissen geführt, so dass Dach und Gewölbe 1842 abgetragen und der Turm abgebrochen werden mussten, heißt es in der Mitteilung der Stiftung. Die einschiffige Saalkirche mit geschlossenem Ostchor und Westfassade wirke noch als Ruine durch ihre mächtigen, 50 Meter langen Kalksteinquaderwände imposant. Stark profilierte Pilaster, auskragende Gesimse und Akanthusmotive zeugten von der schmuckreichen Gestaltung. Zudem sind noch originaler Putz und Reste der Raumfassung erhalten.