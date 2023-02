Gelungene Premiere für einen CDU-Ortsverband im Eichsfeld

Leinefelde. Die Vereinigung von Leinefelde lädt erstmals zu einem Neujahrsempfang. Die Mitglieder richten ihren Blick auf Ereignisse in Stadt, im Eichsfeld und in Thüringen in naher Zukunft.

Es war eine kleine Premiere für die CDU in der Region: Zu ihrem ersten Neujahrsempfang lud am Freitag der Ortsverband Leinefelde in das Restaurant „Haus Eichsfeld“. In seinen Begrüßungsworten zeigte sich der stellvertretende Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes und Leinefelder Ortsteilbürgermeister Dirk Moll erfreut, dass die Einladung zu dem erstmals ausgerichteten Ereignis einen recht großen Zuspruch gefunden hat und damit die Verbundenheit zur Christdemokratischen Union einmal mehr zum Ausdruck gebracht wurde.

Ein besonderer Gruß ging an die Landtagsabgeordnete Christina Tasch und Altbürgermeister Gerd Reinhardt. „Der Neujahrsempfang unseres Stadtverbands bildet den Auftakt für die vor uns liegenden Monate und eröffnet unser politisches Jahr. Die aktuelle Agenda unserer Stadt beinhaltet eine große Themenbreite. Wichtige Entscheidungen gilt es in den nächsten Monaten vorzubereiten und zu treffen“, erläuterte Dirk Moll.

„Nicht zuletzt ist unser Stadthaushalt für das Jahr 2023 derzeit in der Beratung, und wir wollen ihn im März verabschieden, um ein ambitioniertes Programm umsetzen zu können. Dabei liegt der besondere Fokus auf der weiteren Vorbereitung des Großprojekts ‘Landesgartenschau 2025’. Aber auch die Kommunalwahlen im Frühjahr 2024 gilt es vorzubereiten, wollen wir als Christdemokraten doch wieder im Stadtrat und in den Ortsteilräten stark vertreten sein sowie die Ortsteilbürgermeister stellen. Und auf Kreisebene wählen wir einen neuen Landrat und einen neuen Kreistag“, führte er weiter aus. Moll informierte zudem drüber, dass als neues Format der Beteiligung die Mitglieder zukünftig regelmäßig zu einem CDU-Stammtisch eingeladen werden, um die Parteibasis noch stärker einzubinden.

„Nach vier Tagen intensiver Debatten und Diskussionen im Thüringer Landtag freue ich mich, heute Abend bei euch sein zu können“, begrüßte Christina Tasch anschließend die Gäste und ergänzte: „Neben den Kommunalwahlen werden wir im nächsten Jahr auch das Landesparlament neu wählen. Unser aller Ziel ist es, dass die CDU mit einem starken Ergebnis aus den Wahlen hervorgeht. Hierfür wollen in den nächsten Monaten die Weichen stellen.“ Der Abend bot im Anschluss in gemütlicher Atomsphäre bei Speisen und Getränken die Gelegenheit, sich über die politischen und gesellschaftlichen Geschehnisse in der Stadt Leinefelde-Worbis auszutauschen.