Gemeindefasching in Worbuis: Zwerge, Putzfrau und Wallfahrerin

Der Gemeindefasching in Worbis ist fester Bestandteil im Kirchenleben und äußerst beliebt. Das wurde Samstagabend im Hugo-Aufderbeck-Haus, das bis auf den letzten Platz gefüllt war, wieder einmal deutlich. Schon vor dem offiziellen Beginn machte der musikalische Alleinunterhalter, Musikant Gregor Worell aus Ershausen, Stimmung im Saal.

Die Prinzengarde des Worbiser Carneval Clubs war es, die das närrische Programm mit dem Gardetanz eröffnete, bevor Stephan Bechmann, der durchs Programm führte, die Karnevalisten mit „Worbis Helau“ und „St. Antonius Helau“ begrüßte. Als erste Büttenrednerin kam Lioba Artmann in Person einer pflichtbewussten Putzfrau auf die Bühne. „Ich halte den Pfarrsaal sauber, bin immer da, das ist mein ganzer Glanz und Gloria“, so die Raumpflegerin stolz. Dann prangerte sie Umweltfrevel an, verteilte Seitenhiebe auf die Wegwerfgesellschaft und kritisierte den Kaufrausch und den Konsumwahn der Menschen. „Heute ist die Welt aus den Fugen geraten. Menschen gegen Menschen und Staaten gegen Staaten“, stellte sie fest.

Die Mädchentanzgruppe aus Worbis machte mit einem Tanz zum Titel „If I Am Lucky“ weiter, bevor Martina Rabe alias Oma Bachmann zum Lied „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ aufkreuzte. Sie erzählte, wie sie im hohen Alter noch Roller-Blades fahren gelernt hatte, dabei eine Schneise in den Klien schlug, Kirchworbis niederwalzte und schließlich in Breitenworbis zum stehen kam. Dass ihr Roller-Blades-Opa in Reifenstein im Krankenhaus landete, war noch das kleinere Übel.

Originell verkleidet hatten sich die Gäste beim Worbiser Gemeindefasching im Hugo Aufderbeck Haus. Foto: Gregor Mühlhaus

Der Altmeister des Worbiser Karnevals, Hermann Geburzky, trat als Mäusejäger auf. „Oma, Opa und drei Enkel, alle hatten ein Geplänkel“, begann der 85-Jährige seine Bütt. Der frei gesprochene Vortrag über die Querelen von Opa und Oma, die die pfiffige Maus nie erwischten, nötigte nicht nur den Gästen an den Tischen, sondern auch den Aktiven Respekt ab.

Renate Görig, die selbstständige Kneipentesterin, hatte anschließend mächtig Hudeleien mit ihrer Steuererklärung. Sie hielt die Formulare für Zettel mit Quizfragen. Über das, was die Frau von Welt in ihre Anlagen eintrug, staunten die Worbiser Narren mächtig.

Mit dem Satz: „Als Gott die Welt erschuf, die Menschen, Tiere, Pflanzen und die Makrele, da fiel ihm auf: Es tut was fehle. Gott lass’ ein Geschöpfe uns erzeuge, vor dem die Erde ganz sich beuge“, begann Karl-Edmund Vogt seine Bütt. Er pries den Stolz und die Anmut der Herren der Schöpfung. „Ich habe stets darauf geacht’, was für ein Kleid sie anzieht und wann sie meine Kinder kriegt“, blickte er auf das schwache Geschöpf. Einst mutige Jäger und Sammler, seien aus den Männern heute Luschen und Flaschen geworden. Hätten „die Frauen früher schon gezittert, wenn sie einen Mann von weitem gewittert“, sei der Mann heute Untertan der Frau und knie vor ihr nieder.

Nach dem Vortrag kam eine betagte Seniorin, die „uf Wallfahrt is“. Sie sprach über „Eichsfelder, die gute Leute siehn und sich gern auch mal vor die Mutter Gottes knien“ und berichtete von „Anton und sien Lisschen, die machten ’ne Wallfahrt zum Antoniusklieschen“.

Die Antoniussänger trällerten das Lied „Wir sind die Sänger von Finsterwalde“ auf ihre Art, bevor Uwe Strecker als Herr Göckerich einen starken Auftritt hatte und die Mitglieder des Frauenkreises über Selbstfindungsprobleme mit den Wochentagen sprachen. Die Familienzwerge, ein Theater mit vielen Händen, zu kurzen Beinen und lachenden Gesichtern, setzten den Schlusspunkt auf 180 Minuten Gemeindefasching.