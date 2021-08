An der Lutherkirche in Leinefelde befindet sich diese Lutherrose.

Gemeindefest mit dem Posaunenchor in Leinefelde

Leinefelde. Bläserstücke der Renaissance bis hin zur Moderne werden gespielt.

Zur Sommerbläserserenade sowie zum traditionellen Gemeindefest der evangelischen Kirchengemeinde Leinefelde lädt der Gemeindekirchenrat am 28. und 29. August ein.

Zum Auftakt des Festes gibt es am 28. August um 19 Uhr auf den Pfarrhof, Bahnhofstraße 20, für alle Freunde geistlicher Bläsermusik ein Konzert. Es spielt der Eichsfelder Posaunenchor unter der Leitung von Frank Kunze. Erklingen werden bei dem Auftritt Bläserstücke der Renaissance bis hin zur Moderne, neue Kirchentagslieder, bekannte Choräle sowie Abendlieder zum Mitsingen. Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl ist in einer kleinen Pause gesorgt.

Am Sonntag, dem 29. August, wird dann um 13.30 Uhr der Kirchweihgottesdienst im Freien gefeiert. Gastprediger in diesem Jahr ist Pfarrer Peter Michael Schmudde aus dem Kirchspiel Worbis. Im Anschluss soll der Nachmittag mit einem gemütlichen Kaffeetrinken ausklingen. Alle Interessierte sind herzlich eingeladen, und die Mitglieder des Gemeindekirchenrates würden sich freuen, viele Gäste begrüßen zu dürfen. Außerdem weist der Rat nocheinmal darauf hin, dass ab September sonntags die neue Gottesdienstzeit um 11 Uhr in der Lutherkirche Leinefelde gilt.