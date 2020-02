Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeindehaus von Kreuzebra soll umgebaut werden

Zu einem Gemeindezentrum soll das Gemeindehaus in Kreuzebra, das mit einem Saal, ehemaliger Gaststätte und Vereinsräumen aufwartet, umgebaut werden. Wie Andreas Fernkorn (CDU), Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Dingelstädt, berichtet, befindet sich das Gebäude in kommunaler Hand. Die Entwurfsplanung soll noch in diesem Jahr angeschoben werden. „Ganz wichtig für diese Maßnahme ist jedoch eine Zwei-Drittel-Förderung“, betont er. Denn viel Geld wird die Umsetzung des Projektes kosten. Allein in den ersten Bauabschnitt müssten 450.000 Euro investiert werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen belaufe sich auf sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Das Vorhaben ist den Kreuzebraern allerdings auch sehr wichtig. Bereits im Fusionsprozess hatten sie das deutlich gemacht, denn das Haus ist in die Jahre gekommen und nicht barrierefrei.

Gerichtet wird der Blick auch auf den Feuerlöschteich im Dorf, der in diesem Jahr saniert werden soll. Fortschritte gibt es derweil am Holzweg, so der Bürgermeister. Hier sei jetzt ein Stück gebaut worden. Im Zuge des Abschlusses der Flurneuordnung soll zudem ein Stein zur Erinnerung an das Verfahren gesetzt werden. Und auch die Planungen für den ländlichen Wegebau für den Bereich „Zur Lienen“ sollen auf den Weg gebracht werden, so Andreas Fernkorn.