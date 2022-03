Genussbustour zu Duderstädter Markt und Seeburger See

Eichsfeld. HVE will am 2. April in die Saison starten und hat das Untereichsfeld mit Duderstadt und mehr als Ziel gewählt.

Mit einer Tour zum Duderstädter Frühlingsmarkt startet der erste Genuss-Bus des Heimat- und Verkehrsverbandes Eichsfeld Touristik (HVE) am Samstag, 2. April, in die diesjährige Saison. „Passend zum Frühlingsanfang können die Teilnehmer das reiche Angebot an Frühlingsblumen und Dekorationsideen bestaunen oder die ersten Sonnenstrahlen bei einem Bummel durch die historische Altstadt genießen“, macht Sandra Kästner vom HVE neugierig.

Aber der Frühlingsmarkt sei noch nicht alles: „Lassen Sie sich von einer ganz besonderen Stadtführung begeistern und im Anschluss kulinarisch beim Mittagessen verwöhnen.“ Der Tag soll ebenso kulinarisch beschlossen werden, nämlich mit Kaffee und Kuchen am Seeburger See im Untereichsfeld.

Die Fahrt kostet 59 Euro. Anmeldungen sind ab sofort beim HVE möglich. „Der Bus hält in Dingelstädt, Heiligenstadt, Leinefelde und Worbis, dort gibt es also die Zustiegsmöglichkeiten“. Auch die nächste Fahrt sei schon festgezurrt: Am 26. Juni werde man Gast bei den Eichsfeldtagen in Ershausen sein.

Anmeldung und Info: telefonisch unter 03605/2006760 oder per E-Mail aninfo@eichsfeld.de