Geografie aus Eichsfelder Perspektive

Das Buch „Das Eichsfeld - Landschaften in Deutschland“, dass hier Mitherausgeber Gerold Wucherpfennig hält, soll als Grundlage für Lehrmaterial dienen.

Sigrid Aschoff

Nachdem das Buch „Das Eichsfeld - Landschaften in Deutschland“ (Band 79) als eine Grundlage für das Eichsfeldspiel Verwendung fand, soll es jetzt auch zur Entwicklung didaktischer Arbeitsmaterialien für Schulen herangezogen werden. An dem Werk, das Ende 2018 vorgestellt wurde, arbeiteten unter anderem der HVE-Vorsitzende Gerold Wucherpfennig und der Leiter des Eichsfeldmuseums, Torsten W. Müller, mit. „Seitens des Leibniz-Instituts für Länderkunde sowie lokalen Akteuren wurde angeregt, die vorgelegte landeskundliche Bestandsaufnahme als Materialsammlung in die Bildungseinrichtungen zu tragen, um den Schülern die vielfältigen regionalgeografischen Aspekte aufzuzeigen und das Regionalbewusstsein zu fördern“ , erzählt Gerold Wucherpfennig.

Damit die Auswahl des Materials am Ende passt und für die jungen Leute geeignet ist, ist eine Kooperation mit der Heiligenstädter Bergschule und dem Eichsfeld-Gymnasium in Duderstadt anvisiert. Angestrebt werden zudem Eichsfeld-Projekte mit den Schülern. Gedacht ist da beispielsweise an fächerübergreifende Seminarfacharbeiten, Thementage oder Exkursionen. Unterstützt werden könnten die Mädchen und Jungen dabei vom Geografischen Institut, unabhängig vom gewählten Format, erklärt Wucherpfennig.

Erstellt werden sollen von Tobias Reeh, er arbeitet an dem Institut der Göttinger Universität, sowie studentischen Hilfskräften aus dem Bereich Lehramt Erdkunde, sechs Unterrichtseinheiten für den Geografieunterricht der Sekundarstufen I und II. Diese bestehen aus Arbeitsblättern für die Schüler sowie didaktischem Material und Lösungsvorschlägen für die Lehrer. Im Mittelpunkt steht laut Wucherpfennig die regionale Geografie. Themen- und Materialwünsche seitens der beiden Schulen könnten bei Bedarf auch berücksichtigt werden. Neben Karten, Diagrammen oder Quellentexten sollen auch digitale Medien eingebunden werden.

Angedacht ist dann, dass die Lehrerversion passwortgeschützt online gestellt wird, die Version für die Schüler soll frei verfügbar sein. „Vorgesehen ist, das Online-Portal über den Internetauftritt des HVE Eichsfeld Touristik beziehungsweise über das des Geographischen Instituts der Georg-August-Universität Göttingen zur Verfügung zu stellen“, so Wucherpfennig. Und er lässt nicht unerwähnt, dass durchaus weitere Plattformen wie das Kreismedienzentrum Göttingen einbezogen werden könnten. Vorstellen kann sich der Eichsfelder auch, dass das Material im Rahmen einer Lehrerfortbildung vorgestellt wird. Projektstart soll am 1. März dieses Jahres sein.

Und es könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Um der Digitalisierung der Schulen Rechnung zu tragen und die Medienkompetenz der Mädchen und Jungen zu fördern, soll es eine zweite Phase geben, in deren Mittelpunkt dann multimediale und kreative Lernumgebungen stehen. Landeskundliche Inhalte verbunden mit Exkursionen sollen nicht nur Fächer wie Geografie, Wirtschaft, Geschichte und Politik verbinden, sondern auch ein „entdeckendes Lernen“ ermöglichen. Wucherpfennig und seine Mitstreiter würden gern zwei QR-Pfade im Sinne mobilen Lernens erarbeiten. „Die Lernpfade könnten mittels einer Smartphone-App ortsbezogen durch das Scannen der QR-Codes abgerufen und somit selbst gesteuert absolviert werden.“ Dass das für junge Menschen interessant sein dürfte, davon geht er aus.

Unterstützung soll es derweil auch für die Lehrer geben. Denn zu allen Tourenvorschlägen ist jeweils eine Einführung geplant, so dass auch die klassische Exkursion möglich wäre. Perspektivisch wäre es schön, meint Gerold Wucherpfennig, wenn es eine digitale und interaktive Karte von außerschulischen Lernorten im Eichsfeld im Internet gäbe und wo man Informationen und Material für Bildungssequenzen in gebündelter Form fände.