Gernröder Schule ist ein Leuchtturm

Knapp 60 Schützlinge hat die Grundschule in Gernrode. Aber die machen sich gemeinsam mit ihren Lehrern und Erziehern ganz stark: Für die Natur und ihren Schutz. Dafür dürfen sie sich seit Montagmittag „Leuchtturm“ nennen. Die Auszeichnung brachte Roy Hildebrandt, Projektleiter von „IdeenMachenSchule“, persönlich ins Eichsfeld. Er hatte neben dem Preisgeld einen Pokal, eine Urkunde sowie Gewinner-T-Shirts dabei.

An drei Projekttagen im Herbst hatten sich die Schüler mit der Frage beschäftigt, was mit Dingen passiert, die tagtäglich achtlos weggeworfen werden: Verpackungen, Plastiktüten, Elektroschrott. Müll, der im Dorf herumlag, wurde von den Kindern zu einem „Mahnmal“ zusammengetragen. Sie erfuhren außerdem, was genau in einer Recycling-Anlage geschieht, wie Abfallprodukte umweltverträglich weiterverarbeitet oder zu Nützlichem wiederaufbereitet werden. Sie unternahmen auch selbst den Versuch, aus Altem Neues herzustellen, bauten Musikinstrumente und Vogelfutterstellen. Darüber hinaus waren die Kinder mit dem Forstamt unterwegs, erfuhren Spannendes über den Wald und seine Bewohner, nicht zuletzt richteten sie Insektenhotels ein. Und nun zum Beginn der Gartensaison wollen alle zusammen den Schulgarten auffrischen, den Geräteschuppen erneuern, ein fahrbares Hochbeet zimmern und die Sitzgelegenheiten aufmöbeln.

Dieses Umwelterziehungs- und Schulgartenprojekt wird von der Teag gefördert. Und für die Auszeichnungsveranstaltung wurde kräftig an einem bunten Programm gefeilt: Musik und Theater zum Thema Umwelt und ein neuer Schulhit. Aber das ist immer noch nicht alles. Walter Preis hatte die Aktion in Gernrode angeschoben. Und nun gibt es noch ein Vorhaben. 1000 Bäume sollen gepflanzt werden, schließlich seien nur noch 15 Prozent der Bäume gesund. 300 Bäume sollen im Frühjahr an Feldwegen gepflanzt werden, 700 im Herbst. Und da sind die Kinder wieder dabei.