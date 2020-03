Bleicherode. Der 13. Wettkampf in Bleicherode zeigte einmal mehr, wie gelenkig tanzende Männer sind.

Gernröderinnen gewinnen in der Kalistadt

Wenn im Saal des Bleicheröder Kulturhauses die Luft wieder voller Testosteron ist und stramme Waden die holde Weiblichkeit zum Kreischen bringen, dann messen sich die Männerballetts aus Nordthüringen einmal mehr im freundschaftlichen Wettkampf. Auch der 13. Wettbewerb brachte das Publikum im ausverkaufen Saal auf Hochtouren.

In sein Geheimlabor nahm das Ballett vom Neuendorfer Carnevalverein das Publikum mit. Foto: Birgit Eckstein

Sieben Herrenformationen aus dem Landkreis Nordhausen und vier Balletts aus dem Eichsfeld hatten sich auch in diesem Jahr kreative Tänze einfallen lassen. Sie erzählten tänzerisch Geschichten und bestachen mit ihrem Können und den fantasievollen Kostümen. Nachdem zweimal hintereinander der von Kai Hartmann geschaffene Wanderpokal ins Eichsfeld ging, blieb er wieder im Südharz. Mit ihrem Klassik-Medley überzeugten die Männer der Sollstedter Carnevals Gesellschaft (SGC) nicht nur die anderen Vereine, die wie gewohnt die Jury bildeten, sondern auch das Publikum.

Alle anderen Männerballetts, die bis auf die Obergebraschen Kirmesburschen aus Karnevalsvereinen kamen, belegten geschlossen den zweiten Platz, denn Verlierer gibt es nicht. Nach ihrem gemeinsamen Debüt 2019 moderierten Carsten Mallon und Wolfgang „Häschen“ Hase auch am Samstag gekonnt das Programm. Während Carsten Mallon zusätzlich im Ballett der Gastgeber gefragt war, überbrückte Wolfgang Haase zusammen mit Torsten Becker als „Noten-Chaoten“ eine Pause zwischen den Tanzblöcken.

Vor dem Wettbewerb wurden alle Teilnehmer, vertreten durch ihre Trainer und Betreuer, vorg

Die Funken aus Großbodungen brachten mal eine ganz andere Farbkombination auf die Bühne. Foto: Birgit Eckstein

estellt. Dabei wurde deutlich, dass die Herren zwar tanzen, dieses ihnen aber immer noch hauptsächlich die Frauen beibringen. Dass einige der Balletts ihre Fanclubs dabei hatten, war bereits bei der Begrüßung nicht zu überhören.

Für die karnevalistischen Tanzgruppen und Solisten hieß es einen Tag später noch einmal ihr Können zu demonstrieren. Zum fünften Mal hatte der Bleicheröder Carneval-Club zum Nordthüringer Tanzfestival geladen. Und diesem Ruf folgten so viele Tänzer wie selten. Der Saal war im Gegensatz zu den vergangenen Jahren fast schon ungewohnt voll.

Luise Sunkel und Juliane Möser vom Tanzausschuss des Landesverbandes der Thüringer Karnevalsvereine hatten als Jury keine leichte Aufgabe. Nicht immer waren die Entscheidungen über Sieger und Platzierte einfach zu treffen. Die Teilnehmer bekamen von den Jurorinnen nicht nur ihre Platzierungen, sondern auch Tipps und Kritiken für ihre Auftritte. Insgesamt hatte die Jury 34 Beiträge in neun Kategorien zu bewerten. Wie schon im vergangenen Jahr überzeugten dabei der Großwechsunger Carneval-Club (GCC) auf ganzer Linie.

Besonders beim Showtanz überstrahlten die Glasschösse alle anderen Teilnehmer. Nicht nur, dass sich der GCC als einziger Verein mit drei Gruppen und einer Solotänzerin am Showtanz beteiligte, teilten sich alle vier letztlich gemeinsam den 1. Platz. So etwas gab es in der Geschichte des Tanzfestivals noch nie. Weitere Siege gingen nach Gernrode, Sülzhayn, Ellrich, Bleicherode, Wipperdorf und Görsbach.

Andreas Weigel zeigte sich mit dem Tanzfestival mehr als zufrieden. Auch der Vorabend hatte bei ihm Eindruck gemacht. „Es war eine der schönsten Veranstaltungen, seit es den Wettbewerb der Männerballetts gibt.“