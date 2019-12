Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gesammelte Südharzer Kirchengeschichte

Erstmals ist eine Zeitschrift für Südharzer Kirchengeschichte erschienen. „Es ist der Versuch, das einzigartige historische Schriftgut der Kirchengemeinden einem breiteren Publikum zugänglich zu machen“, erklärt Regina Englert, Sprecherin des Kirchenkreises. Bislang schlummert das Schriftgut meistenteils unbeachtet kartonweise in Archiven. Stückweise soll es nun aufgearbeitet werden.

Die Autoren der Erstausgabe haben Fachwissen aus unterschiedlichen Bereichen kirchlichen Lebens zusammengetragen: neben hauptsächlich kunst- und bauhistorischen Aufsätzen zu Südharzer Kirchen auch zum geistlichen Leben und zum kirchlichen Alltag.

So berichtet Arno Wand aus den Akten des Geheimen Staatsarchivs Berlin über die Gründung der katholischen Siedlung in Friedrichslohra. Christoph Maletz recherchierte über das Beinhaus in St. Marien in Bleicherode. Während sich Georg Pfützenreuter die Grabplatte in St. Nicolai in Niedergebra vornahm, die erst beim Umbau der Kirche 2017 entdeckt wurde. Irina Gemsa forschte zum Taufengel in Haferungen. Cornelius Stecker berichtet über den kunsthistorischen Schatz der evangelischen Kirche in Bernterode/Schacht. Die Restauratorin Antje Pohl arbeitete selbst an der Kanzel der Nordhäuser Blasii-Kirche und erforschte ihre Geschichte.

„In Zeiten, in denen via Internet die ganze Welt in die eigene Stube stürmt, kann es wohltuend sein, sich auf die eigenen Wurzeln zu besinnen. Kirchliche Archive bieten da bislang ungenutzte Möglichkeiten“, ist sich Englert sicher. Unverzichtbares Material zur Erforschung der historischen Beziehung zwischen den Konfessionen, zu Adels-, zu Wirtschafts- und zu Verwaltungsgeschichte aus drei Bundesländern schlummere in ihnen.

Die Zeitschrift für Südharzer Kirchengeschichte ist in einigen Pfarrämtern der Region, beim Archiv des Kirchenkreises in Niedergebra und im Buchhaus Rose in der Rautenstraße in Nordhausen zum Preis von zehn Euro erhältlich.