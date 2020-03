Der Physiker Georg Christoph Lichtenberg, hier die Figur vor dem Alten Rathaus in Göttingen , ist nur einer der Wissensschaftler und erfinder um die es in einer neuen Führung geht.

Göttingen. In Göttingen kann man am Sonntag, 11. März, bei der Führung viel über geistige Größen Göttingens und ihre Entdeckungen erfahren.

Geschichten von Genie und Irrtum in Göttingen

„Von der Bastion zur Promenade – Zeitreise auf dem Göttinger Stadtwall“ ist eine Führung überschrieben, zu der am Sonnabend die Tourist-Information einlädt. Ausblicke auf die Altstadt bietet der Rundgang über den Wall. Während der Führung besuchen die Teilnehmer das „Bismarckhäuschen“, Mühlen und Denkmäler, wird Wissenswertes über den Alten Botanischen Garten vermittelt.

Bahnbrechende Entdeckungen und Ideen, die ihren Ursprung in Göttingen hatten, rückt die Führung „Entdeckt, erdacht, erfunden – Göttinger Geschichten von Genie und Irrtum“ in den Blick. Sie gibt es am Sonntag, 11. März, erstmals. Aber auch außerhalb von Forschung und Wissenschaft wurden Entdeckungen gemacht, wie die Entwicklung des Recyclingpapiers oder der essbaren Pommesschale. Einige Erfindungen brachten Fortschritt und Innovation, wie der als Göttinger Ei bezeichnete Schlörwagen, der vor 75 Jahren durch seine Aerodynamik der Zeit weit voraus war. Andere Entdeckungen sorgten für Skandale und Unglück wie die Entschlüsselung der Bestandteile der Kokablätter, des Kokains.

Die Rundgänge starten 14 Uhr am Alten Rathaus. Tickets: Tourist-Info oder unter Telefon 0551/4998031. red