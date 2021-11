Gesundheitstag an der Berufsschule

Eichsfeld. Dr. Brenda Rost gibt Tipps für die beginnende Erkältungssaison an der Berufsschule in Leinefelde

Neben der theoretischen Ausbildung in den einzelnen Berufen wird in der staatlichen Berufsbildenden Schule in Leinefelde auch auf Inhalte Wert gelegt, die nichts mit dem eigentlichen Unterrichtsstoff zu tun haben. So wurden am Dienstag alle Schülerinnen und Schüler zu einem kleinen Gesundheitstag eingeladen. Dabei gab es Tipps für eine gesunde Ernährung und für die Erkältungssaison.

„Wir wollen den jungen Leuten Tipps und Anregungen geben, was sie für die Stärkung ihres Immunsystems tun können“, sagt Schulleiterin Petra Stubenitzky. Organisiert hat den Tag Lehrerin Sibylle Sieges, die an der Schule für das Gesundheitsmanagement zuständig ist.

Wirkung von Alkoholim Körper simuliert

Zunächst konnten die Jugendlichen am gemeinsamen Stand der Krankenkasse Barmer und des Studios für Ernährungsberatung Ambrosius anhand einer kleinen Checkliste herausfinden, welcher Erkältungstyp man selbst ist. Sechs Fragen mussten beantwortet werden und am Ende konnte man nach einer einfachen Auswertung erfahren, ob man noch etwas tun kann oder muss, um sich gegen eine Erkältung zu wappnen.

Doch das war nur ein Baustein des Tages. Die Schüler erhielten von Ärztin Brenda Rost Tipps für eine gesunde Ernährung und an der Ingwer-Shot-Station zwei Getränke zum Verkosten gereicht. Einmal gab es einen Ingwer-Shot mit Zitrone und als zweites den Feurigen Apfel-Ingwer-Shot mit Honig und Cayennepfeffer. Zudem wurde mit einer Brille aufgezeigt, wie Alkohol auf den Körper wirkt. Simuliert wurde ein Alkoholgehalt von 1,3 Promille im Blut.

So mancher Schüler war überrascht, wie stark die Wahrnehmung und Einschätzung der Umgebung eingeschränkt ist. Wer wollte, konnte sich eine Nasenspülkanne und eine Faszienrolle bestellen. Für letztere gab es Anwendungstipps für die Pause vor allem an Büroarbeitsplätzen.