Geteilte Meinungen über den neuen CDU-Bundesvorsitzenden

Thadäus König, Kreisvorsitzender der CDU Eichsfeld und Landtagsabgeordneter, gehörte zu den Delegierten, die am Wochenende den neuen Bundesvorsitzenden wählten. „Der Kreisverband hatte sich ein anderes Ergebnis vorstellen können, ich übrigens auch“, sagt König. „Aber ich kann gut mit der Wahl von Armin Laschet leben. Er hat mehrfach gezeigt, dass er Wahlen gewinnen kann.“ König schätze an ihm die Stärke, Strömungen zu bündeln, wie den Wirtschaftsflügel, die Konservativen und den christlich-sozialen Flügel. Das seien keine schlechten Voraussetzungen, ein guter Vorsitzender zu werden.

„Wäre ich eine Delegierten gewesen, hätte ich nicht gewusst, wen der drei Kandidaten ich wählen soll“, gibt die CDU-Kreistagsabgeordnete Petra Stubenitzky ehrlich zu. Im Nachgang aber sei sie innerlich zufrieden. „Ich habe den Eindruck, dass Laschet eher in der Lage ist, die verschiedenen Lager innerhalb der CDU zu einen, als ein Friedrich Merz“, sagt sie. Ihr sei dessen „Nachtreten und die unangemessene Forderung nach einem Ministeramt sauer aufgestoßen. „Hier wurde ein Parteivorsitzender gewählt, keine Regierung“, betont Stubenitzky. Sie frage sich, was Merz eigentlich will, ob ihm mehr seine eigenen Befindlichkeiten als die Partei am Herzen liegen.

Die Junge Union Eichsfeld hingegen habe immer Friedrich Merz unterstützt, sagt ihr Chef Konstatin Müller. „Wir dachten, es ist der bessere Kandidat." Laschet habe eine sehr gute Rede gehalten, jedoch ohne Inhalt und Zukunftsperspektive. „Sie sollte nur auf Emotionen der Menschen abzielen. Das hat mir nicht gefallen." Jetzt müsse man Laschet aber die Chance geben, seine Ideen anzustoßen.

„Wir sind die Junge Union, wir werden trotzdem auf der Straße stehen, wenn Wahlkampf ist. Da wird sich nichts dran ändern, aber die Stimmung an sich ist gedrückt, weil wir uns einen anderen Vorsitzenden gewünscht hätten." Das sei auch der „allgemeine Konsens in ziemlich allen CDU-Verbindungen in Ostdeutschland", so Konstantin Müller, der mit sämtlichen Vorsitzenden dort gesprochen habe.