Gewerkschafter überraschen in Heiligenstadt mit Rosen zum Frauentag

Der DGB brachte am Frauentag Rosen in die Johanniter-Tagesstätte in Heiligenstadt. Albert Heinecke, Udo Lurch, Ida Montag, Elisabeth Stickelmann, Ramona Kistner und Uta Schubert (von links) mit den Rosen.

Heiligenstadt. Große Freude in der Johanniter-Tagesstätte in Heiligenstadt: Überraschung für Mitarbeiter und Gäste.

Es war eine große Freude am Dienstagvormittag in Heiligenstadts Norden. Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) besuchten nämlich am Internationalen Frauentag die Johanniter-Tagesstätte, die Wohngruppen sowie den ambulanten Dienst in der Rheda-Wiedenbrücker-Straße 4.

Udo Lurch, als Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes im Eichsfeld, und Albert Heinecke, Mitglied der Polizeigewerkschaft, brachten am Morgen des 8. März für jede Frau in der Tagesstätte eine Rose, und das nicht nur für die Mitarbeiterinnen. „Als Symbol des Dankes, der Wertschätzung und als Erinnerung an diesen Ehrentag werden in jedem Jahr Rosen an soziale Einrichtungen verteilt“, weiß Astrid Lurch von der Tagesstätte. Sie freute sich, dass ihr Haus erneut wieder bedacht wurde.

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Stellvertretend für alle anwesenden Frauen nahm Ramona Kistner, Bereichsleiterin der Einrichtung, die wunderbaren Blumen entgegen. Sie verteilte die Rosen dann an alle Mitarbeiterinnen, die Tagesgäste und die Bewohnerinnen der Wohngruppe, damit jede Dame ein wenig Freude hatte. Und so fand jede der wunderbaren langstieligen Rosen auch am Ende ihren Platz in einer Vase.